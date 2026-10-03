Capturan a acusado de asaltar a Kenny Grullón en su residencia

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SANTO DOMINGO – Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron en Haina, San Cristóbal, a un hombre señalado como responsable del robo con violencia cometido en la residencia del actor y humorista Kenny Grullón, en la Zona Universitaria.

El detenido fue identificado como Yefry Manuel Jiménez, alias “Babo” o “Jefry”, de 30 años, contra quien pesaba la orden de arresto No. 2026-AJ0086136.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 2 de septiembre, cuando Jiménez habría ingresado a la vivienda tras violentar una puerta posterior.

Una vez dentro, presuntamente amenazó a Grullón con un objeto punzocortante, lo amordazó y sustrajo un teléfono iPhone 13 Pro Max, un anillo de oro amarillo y dinero en efectivo.

Durante el operativo, los investigadores recuperaron el celular y el anillo de matrimonio de la víctima.

Las labores fueron coordinadas por agentes del DICRIM y la fiscal Liyanny del Orbe María, de la jurisdicción del Distrito Nacional.

De acuerdo con las autoridades, Jiménez registra más de diez antecedentes por delitos como amenazas, agresión, violencia intrafamiliar, robos con violencia y sustracción de motocicletas.

Los registros incluyen casos investigados entre 2020 y 2024 en Haina, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional. En uno de ellos, ocurrido en 2024, habría sido captado por cámaras de seguridad mientras sustraía una motocicleta.

El detenido y las evidencias ocupadas serán enviados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

dh/am