Unos 100 millones de personas bajo riesgo por tormentas EEUU

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WASHINGTON.– Alrededor de 100 millones de personas están bajo alertas o riesgo potencial de inundaciones repentinas en Estados Unidos debido a las intensas lluvias asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Polo, según reportes meteorológicos difundidos este sábado.

El fenómeno provocó inundaciones, operaciones de rescate y dificultades en el tránsito en distintas regiones del país, mientras las autoridades mantenían la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y crecidas repentinas.

La cifra de 100 millones comprende a residentes de una extensa franja territorial, desde Arizona hasta Iowa, que estuvieron expuestos a alertas o condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. No significa que todas esas personas hayan sufrido daños materiales, evacuaciones o afectaciones directas.

INUNDACIONES Y RESCATES EN VARIOS ESTADOS

Nebraska e Iowa estuvieron entre las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones, que inundaron carreteras y dejaron vehículos atrapados, lo que obligó a los equipos de emergencia a realizar rescates.

En Texas también se reportaron inundaciones y cierres de tramos de autopistas, mientras que en sectores del suroeste se registraron crecidas repentinas y evacuaciones preventivas.

Las lluvias se extendieron por varias regiones, lo que aumentó la preocupación de las autoridades por el impacto de las inundaciones en comunidades vulnerables y en las infraestructuras de transporte.

ADVIERTEN SOBRE EL PELIGRO DE LAS CRECIDAS

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y evitar desplazamientos por zonas inundadas.

También advierten que no se debe intentar cruzar carreteras cubiertas de agua, ya sea a pie o en vehículos, debido a que la profundidad y la fuerza de la corriente pueden representar un peligro mortal.

El alcance de las alertas pone de relieve la dimensión territorial del episodio meteorológico, aunque el número definitivo de personas directamente afectadas y el balance de daños deben establecerse mediante informes oficiales.

of-am