Seis meses de prisión haitiano incendió 50 tareas en El Seibo

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EL SEIBO, R.D.- El Juzgado de la Instrucción de El Seibo impuso seis meses de prisión, bajo la modalidad de pena suspendida, a un ciudadano haitiano que fue arrestado en flagrante delito mientras incendiaba un área de aproximadamente 50 tareas de terreno en el distrito municipal San Francisco Vicentillo, provincia El Seibo.

La condena fue dictada contra Garbo Fransua, quien fue detenido el pasado 27 de agosto de 2026 por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), cuando presuntamente provocaba el incendio con el propósito de preparar el terreno para desarrollar actividades agrícolas.

La sentencia fue emitida a solicitud del Ministerio Público, que presentó ante el tribunal los elementos relacionados con la afectación de los recursos naturales en el área intervenida.

AFECTÓ DIVERSAS ESPECIES FORESTALES

Durante la audiencia, el procurador de Corte Richard Guilamo Cedano, adscrito a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), señaló que el procesado incurrió en la tala de árboles y afectó especies como javilla, pino de teta, cabirma y palo blanco, entre otras.

El representante del Ministerio Público sostuvo que las acciones atribuidas al acusado constituyen una violación de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) y de la Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana (57-18).

La actuación del SENPA se produjo luego de que el hombre fuera sorprendido mientras realizaba la quema en el terreno, de acuerdo con la acusación presentada ante el tribunal.

DEBERÁ REFORESTAR EL ÁREA

Además de la pena de prisión suspendida, Fransua deberá cumplir una serie de condiciones establecidas por la jueza Esmirna Antonia Ortega Ventura.

Entre las medidas figura la obligación de residir en la dirección aportada durante el proceso judicial y abstenerse de realizar incendios que puedan provocar daños a árboles y otras especies de flora y fauna.

El condenado también deberá sembrar 50 árboles, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como parte de las condiciones impuestas por el tribunal.

La medida busca contribuir a la recuperación ambiental de la zona afectada y reforzar el cumplimiento de las disposiciones legales destinadas a proteger los recursos forestales y naturales del país.

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