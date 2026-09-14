Presidenta acusa sectores EEUU alentar intervención en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a sectores de Estados Unidos de promover, sin argumentos sólidos, la idea de una posible intervención en territorio mexicano, en medio de las tensiones que persisten entre ambos países en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Sheinbaum cuestionó los planteamientos que, desde sectores políticos estadounidenses, sugieren la necesidad de una mayor participación de Washington en territorio mexicano y advirtió que ese tipo de discursos carecen de sustento y representan un riesgo para la relación bilateral.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA

La mandataria mexicana ha insistido en que cualquier cooperación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo el principio de respeto a la soberanía nacional y sin permitir acciones unilaterales en territorio mexicano.

Sus declaraciones se producen en un contexto de estrecha coordinación entre ambos gobiernos en asuntos de seguridad, mientras México y Estados Unidos también aceleran sus negociaciones comerciales de cara a las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

Sheinbaum ha defendido la cooperación bilateral, pero ha marcado como límite la soberanía de México y el respeto a sus instituciones. Su Gobierno sostiene que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere coordinación entre las autoridades de ambos países, pero no una intervención extranjera.

TENSIONES POR LA SEGURIDAD

Las diferencias en torno a la seguridad han sido uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Ciudad de México. En los últimos meses, funcionarios y legisladores estadounidenses han planteado distintas alternativas para combatir a los grupos criminales mexicanos, algunas de ellas rechazadas por el Gobierno de Sheinbaum.

La presidenta ha reiterado que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos, siempre que esa cooperación se realice mediante acuerdos y mecanismos institucionales que respeten la independencia y la soberanía de ambas naciones.

Las declaraciones también se producen mientras los dos países buscan avanzar en una relación bilateral marcada simultáneamente por la cooperación económica y las diferencias sobre seguridad, migración, comercio y combate al narcotráfico.

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