Rusia intensifica sus ataques a las infraestructuras de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en rueda de prensa en Kiev a 4 de octubre de 2026 - PRESIDENCIA DE UCRANIA

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MOSCU 4 Oct.- El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que intensificará los ataques contra la infraestructura ucraniana después de que el presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, anunciara en la víspera su intención de redoblar los bombardeos contra las refinerías rusas.

«Tras la declaración de Zelenski, las Fuerzas Armadas rusas intensificarán sus ataques contra instalaciones militares e industriales militares, así como contra la infraestructura relacionada, en Kiev y otras regiones de Ucrania», ha avisado el Ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Defensa ruso recordó los intentos de las autoridades de Kiev de «perturbar la votación para las elecciones a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa mediante ataques terroristas contra objetivos civiles en Rusia».

En este sentido, el Ministerio ha denunciado «ataques con misiles y drones dirigidos contra comisiones electorales locales, que provocaron la muerte de seis ciudadanos completamente pacíficos», así como intentos de llevar a cabo ataques terroristas utilizando drones de ataque «con el objetivo de interrumpir el Foro Económico Internacional en San Petersburgo en junio de 2026».

Zelenski ha insistido en la idea de escalada durante la rueda de prensa de este domingo con el canciller alemán, Friedrich Merz.

«Los rusos están intensificando el conflicto. No me sorprende el odio de Rusia hacia Ucrania, pero sí me sorprende este enfoque. Atacaron nuestros almacenes: Nova Poshta, Ukrposhta y otros. Nosotros les dimos una respuesta adecuada atacando sus almacenes de Wildberries», ha explicado.

«Ahora están atacando puentes», ha añadido Zelenski sobre los bombardeos que llevan dos días sacudiendo el Puente Norte de la capital, Kiev. «Me sorprende este deseo salvaje de intensificar el conflicto día tras día. En otras palabras, Putin apuesta por una escalada constante. Es algo que desea fervientemente. Esta es una respuesta para todos: para aquellos que creen que basta con pedírselo a Putin para que ponga fin a la guerra de verdad. No sucederá. Así de simple», ha añadido.

Zelenski ha aprovechado para confirmar lo que fuentes gubernamentales alemanas avanzaban al poco de comenzar la visita de Merz. «Tenemos un nuevo paquete de apoyo (alemán) para Ucrania: un paquete integral por valor de más de 1.300 millones de euros, que incluye armas que nos ayudarán ahora, así como apoyo para nuestro sector energético de cara al invierno».

En total, se han firmado 15 acuerdos y documentos, la mayoría de ellos relacionados con la cooperación en materia de seguridad, la producción, las adquisiciones relevantes, nuestros pedidos a la industria alemana y proyectos conjuntos en Ucrania.

«El valor total de nuestros acuerdos de hoy supera los 8.500 millones de euros», ha concluido Zelenski.

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