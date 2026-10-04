Gobierno dice invierte $6,726 millones en San José de Ocoa

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SAN JOSÉ DE OCOA.– El Gobierno informó que ha ejecutado una inversión pública de RD$6,726 millones en la provincia San José de Ocoa, recursos destinados a más de 40 obras y proyectos en áreas como infraestructura vial, agua potable, salud, educación, deporte, seguridad y electrificación.

El dato fue ofrecido este domingo por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante el sexagésimo primer Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Polideportivo de San José de Ocoa.

Paliza afirmó que el monto representa un incremento de 94 % respecto al período anterior y sostuvo que la inversión busca convertir los recursos públicos en obras y servicios que respondan a las necesidades de las comunidades.

Destacó mejoras en algunos indicadores económicos y sociales de la provincia. Señaló que San José de Ocoa es actualmente la tercera provincia con menor nivel de pobreza de la región Sur y que el ingreso nominal de los hogares aumentó 93 %, mientras el poder adquisitivo creció 35 %.

CARRETERAS, AGUA Y SALUD

Entre las principales obras presentadas durante el Consejo de Ministros figuran la carretera Rancho Arriba-Nizao, el reasfaltado de la carretera El Pinar de Ocoa y la construcción de la vía Arroyo Palma-Bello Sobrante.

También se incluye la rehabilitación de los muros de gaviones del río Nizao, en el tramo de Rancho Arriba, así como el Acueducto Múltiple San José de Ocoa-Sabana Larga y la ampliación de la emergencia y remozamiento del Hospital Municipal Doctor Guarionex Alcántara.

En materia de desarrollo municipal, el Gobierno citó la construcción del Parque Central y el Palacio Municipal de El Pinar, además del asfaltado de calles y caminos vecinales.

AVANCES EN SERVICIOS BÁSICOS

Durante el encuentro también fueron presentados datos sobre cambios en las condiciones de los hogares de la provincia.

Según las cifras expuestas por el Gobierno, unos 7,600 hogares que anteriormente no disponían de energía eléctrica ahora cuentan con el servicio, mientras otros 13,100 hogares tienen acceso a recogida de basura.

Asimismo, 12,400 hogares dejaron de utilizar leña o carbón para cocinar y 20,700 pasaron a disponer de sistemas adecuados para la disposición de desechos.

En términos porcentuales, los hogares con alumbrado eléctrico aumentaron de 83 % a 94 %, mientras los que cuentan con recogida formal de basura pasaron de 70 % a 89 %.

En el encuentro participaron ministros, directores generales, autoridades provinciales y municipales, representantes comunitarios, líderes religiosos y otros sectores de la sociedad ocoeña.

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