Ocupan 749 paquetes presunta cocaína en dos lanchas en Baní

Funcionarios de la DNCD durante la presentación de la presunta cocaína.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BANI, República Dominicana.-Las autoridades interceptaron dos embarcaciones en las costas de la sureña provincia Peravia, donde ocuparon 749 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína y arrestaron a cuatro dominicanos.

Las operaciones fueron ejecutadas la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público y el apoyo de organismos de inteligencia nacionales y agencias estadounidenses.

En la primera intervención, interceptaron una lancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en la que viajaban dos hombres. Encontraron 10 pacas con 281 paquetes de la sustancia, envueltos en cinta adhesiva y marcados con diferentes logotipos. También, un mono presuntamente transportado junto con el cargamento.

En una segunda operación, en la misma zona marítima, interceptaron otra lancha rápida con 468 paquetes de la sustancia sospechosa. En ella fueron detenidos otros dos dominicanos.

Las dos intervenciones permitieron confiscar 30 pacas y 749 paquetes.

INVESTIGAN A OTROS INTEGRANTES DE LA RED

La DNCD y el Ministerio Público mantienen abierta una investigación para identificar y apresar a otros posibles integrantes de las estructuras criminales vinculadas con los cargamentos.

Los 749 paquetes fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), organismo que determinará el tipo de sustancia y el peso exacto del cargamento mediante los análisis correspondientes.

of-am-sp