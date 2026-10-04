BRASIL: Cierran los colegios electorales; comienza el conteo

Votantes este domingo en el colegio Ayrton Senna da Silva, cerca de la favela de Rocinha, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/André Coelho

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BRASILIA.– Los colegios electorales cerraron este domingo en Brasil y comenzó oficialmente el recuento de votos de las elecciones generales de 2026, en las que casi 159 millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir al presidente, gobernadores, senadores y diputados.

La votación concluyó a las 5:00 de la tarde, hora de Brasilia, de manera unificada en todo el territorio nacional. Los electores que permanecían en las filas al momento del cierre pudieron ejercer su derecho al voto.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzó inmediatamente a recibir y procesar los boletines generados por las urnas electrónicas, por lo que los primeros resultados oficiales empezaron a difundirse a partir de las 5:00 de la tarde.

La elección presidencial tiene como principales protagonistas al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La disputa ha sido seguida con especial atención debido a la posibilidad de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta.

En caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de los votos válidos, está prevista una segunda vuelta para el 25 de octubre.

Además de la Presidencia, los brasileños votaron para escoger 27 gobernadores, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados, 54 de los 81 senadores y representantes de las asambleas legislativas estatales.

El sistema electoral brasileño permite una rápida divulgación de los resultados debido al uso de urnas electrónicas. Cada equipo genera un Boletín de Urna al concluir la votación y esos datos son posteriormente enviados para la totalización nacional.

La atención se concentra ahora en la evolución del escrutinio y en determinar si Brasil tendrá un ganador este domingo o deberá acudir nuevamente a las urnas el 25 de octubre.

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