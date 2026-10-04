COE amplía a 17 demarcaciones en alerta verde por una vaguada

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 17 las demarcaciones en alerta verde debido a las lluvias asociadas al paso de una vaguada y que podrían ocasionar serias inundaciones.

Las localidades en alerta verde son el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Duarte, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Espaillat.

Conforme un boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), los aguaceros serán muy fuerte a partir de esta tarde y estarán acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

CONDICIONES MARÍTIMAS

El Indomet informó que en las costas caribeña y atlántica habrá oleajes peligrosos, visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución.

Asimismo, recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.