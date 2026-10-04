Libro de Antoliano Peralta entre los más vendidos FILSD26

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SANTO DOMINGO.– El libro Después de Trujillo: Un lustro convulso, 1961-1966, del escritor y ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, figura entre las obras más vendidas de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, informó el viceministro de Cultura, Luis R. Santos.

El dato fue ofrecido durante un concurrido conversatorio sobre la obra, celebrado en el Pabellón de las Buenas Palabras, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, donde participaron historiadores, escritores, estudiantes, docentes, investigadores y público general.

Santos, quien moderó el encuentro, informó que hasta el primero de octubre la publicación se encontraba entre los libros más vendidos de la feria, lo que refleja el interés generado por la obra entre los lectores.

En el conversatorio participaron, además de Peralta Romero, el historiador y miembro de la Academia Dominicana de la Historia Alejandro Paulino Ramos y el escritor Aquiles Julián.

ANALIZAN UN PERÍODO DECISIVO

Durante el encuentro fueron examinados los principales acontecimientos políticos y sociales ocurridos entre 1961 y 1966, período que comenzó con la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y estuvo marcado por una profunda inestabilidad política.

Los panelistas abordaron la transición posterior al ajusticiamiento de Trujillo, el gobierno de Juan Bosch, el golpe de Estado de 1963, el Triunvirato, la Revolución de Abril de 1965 y la intervención militar estadounidense.

También analizaron el papel de distintos personajes y acontecimientos que incidieron en la evolución política del país y en el proceso de construcción de la democracia dominicana.

El encuentro generó una amplia participación del público, que formuló preguntas a los panelistas y, particularmente, al autor de la obra, sobre los acontecimientos narrados, sus protagonistas y las razones que lo llevaron a investigar este período de la historia nacional.

INTERÉS POR LA HISTORIA DOMINICANA

La presencia de Después de Trujillo: Un lustro convulso, 1961-1966 entre los libros más vendidos de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 refleja la acogida que ha tenido la publicación y el interés de los lectores por conocer los acontecimientos ocurridos durante uno de los períodos más complejos de la historia contemporánea dominicana.

El conversatorio también reafirmó el papel de la feria como espacio de encuentro entre escritores, académicos, estudiantes y lectores para promover el conocimiento, el debate y la reflexión sobre la historia y la cultura dominicanas.

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