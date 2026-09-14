Autoridades de la RD detienen a 22 haitianos indocumentados

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LA ALTAGRACIA, R.D.- Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con miembros de la Dirección General de Migración (DGM), detuvieron a 22 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular durante un operativo realizado en distintas calles de Hoyo de Friusa, en el sector Bávaro, distrito municipal Verón, provincia La Altagracia.

De acuerdo con la Policía Nacional, las acciones fueron ejecutadas conforme a los protocolos y procedimientos institucionales establecidos para este tipo de intervenciones, con apego a las disposiciones legales y respeto a los derechos de las personas involucradas.

OPERATIVO EN HOYO DE FRIUSA

El operativo se desarrolló en diferentes puntos de Hoyo de Friusa, donde los agentes policiales y miembros de la Dirección General de Migración realizaron las intervenciones correspondientes para verificar la situación migratoria de las personas.

La Policía Nacional informó que, una vez concluido el proceso de intervención, los detenidos recibieron sus pertenencias y quedaron bajo responsabilidad de la Dirección General de Migración.

MIGRACIÓN DARÁ CONTINUIDAD AL PROCESO

La institución explicó que la DGM continuará con los procedimientos legales establecidos para determinar las medidas correspondientes y, de proceder, ejecutar su posterior deportación.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni precisaron cuándo se produciría su eventual repatriación.

AUTORIDADES REITERAN COMPROMISO

La Policía Nacional reiteró su disposición de respaldar las acciones coordinadas con otras instituciones del Estado dirigidas al cumplimiento de las leyes y al fortalecimiento de la seguridad y el orden público.

Los operativos forman parte de las labores interinstitucionales desarrolladas en zonas donde las autoridades realizan controles relacionados con la seguridad ciudadana y la situación migratoria.

of-am