Donald Trump anuncia tregua energética entre Ucrania y Rusia

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Ucrania y Rusia han aceptado dejar de atacar la infraestructura energética del otro en el marco de la guerra.

«Ucrania ha accedido a no atacar objetivos de la energía rusa. ¡Rusia ha accedido a hacer lo mismo!», indicó Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

«La subida del precio del diésel a nivel mundial se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán», añadió el mandatario.

El propio Trump había planteado el domingo desde Irlanda su deseo de que Ucrania dejara de atacar la industria petrolera rusa por sus repercusiones internacionales y mencionó directamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel», afirmó desde el campo de golf de Adare Manor, en Irlanda.

Trump argumentó que los problemas del sector petrolero mundial «no tienen que ver con Oriente Próximo», a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sino que «se deben a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania».

«Ya he hablado con Zelenski al respecto. No ataques el diésel porque está afectando al mundo», insistió, en medio de precios récord en EE.UU., con el diésel a 6,20 dólares por galón.

IMPACTO EN LA INDUSTRIA RUSA

Este sábado el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budánov, resaltó que la principal empresa de hidrocarburos rusa, Gazprom, ha pasado de valer 270.000 millones de dólares hace 20 años a unos 30.000 millones. «El impacto es bastante serio», destacó.

Ucrania ha utilizado drones y proyectiles para atacar la industria petrolera rusa con el objetivo de generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa, con aparatos de alcance cada vez mayor.

El anuncio de Trump coincide con el inicio de las reuniones del G20 sobre energía en Houston, marcadas por el alza global del combustible y la presión política interna por las elecciones de medio término en EE.UU.