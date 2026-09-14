Pentágono cifra en US$33.400 millones costo la guerra de Irán

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WASHINGTON.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha reconocido «déficits estratégicos» en sus reservas de municiones y un costo estimado de 33.400 millones de dólares (28.919 millones de euros) por la guerra de Irán hasta el 29 de junio de 2026, sin incluir las operaciones realizadas durante la mayor parte del verano.

El dato figura en un informe de 44 páginas de la Oficina del Inspector General del Pentágono, que constituye el primer recuento oficial sobre los costos y pérdidas materiales de la denominada operación «Furia Épica».

MUNICIONES CONSUMEN LA MAYOR PARTE DEL GASTO

Del monto estimado, unos 22.300 millones de dólares (19.312 millones de euros) corresponden a municiones consumidas durante las operaciones.

El informe advierte, sin embargo, que determinar el costo total resulta complejo debido a que el Congreso no asignó una partida presupuestaria específica para la operación. Tampoco se incluyen los gastos futuros para reparar infraestructuras dañadas ni las repercusiones económicas derivadas del conflicto, como el aumento de los precios de los combustibles tras el cierre del estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca había solicitado al Congreso 87.600 millones de dólares en fondos suplementarios, de los cuales 67.100 millones estaban destinados al Pentágono, principalmente para cubrir necesidades relacionadas con la operación.

ALERTA POR LAS RESERVAS DE ARMAMENTO

La Oficina del Inspector General señaló que el elevado consumo de municiones provocó «déficits estratégicos» en los inventarios y evidenció «cuellos de botella» en la industria estadounidense para reponerlas.

El Departamento de Defensa aseguró que trabaja para acelerar las adquisiciones, reducir los tiempos de producción y aumentar las reservas de materiales y componentes críticos.

18 MILITARES MUERTOS Y 417 HERIDOS

El informe contabiliza 18 militares estadounidenses muertos durante el conflicto y 417 heridos en combate hasta el 30 de junio. Más de 50.000 efectivos fueron desplegados en apoyo de la operación y en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Asimismo, ataques iraníes dañaron o destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses de varios países de Oriente Próximo.

El Pentágono cifra además en 57 las aeronaves estadounidenses destruidas o dañadas, más de la mitad de ellas drones MQ-9 de vigilancia y reconocimiento.

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