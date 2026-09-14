EE.UU: Donald Trump denuncia conspiración perversa contra IA

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que existe una «conspiración perversa» en contra del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

«El único control o ‘barreras de seguridad’ que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un coeficiente intelectual alto!), y Estados Unidos lo tiene», opinó el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump cargó contra Dario Amodei, director ejecutivo de la empresa estadounidense Anthropic, quien el pasado sábado pidió ralentizar el desarrollo de los modelos de IA para «evitar el riesgo de que la tecnología se descontrole».

«La administración de Trump ha impedido que los ‘seres’ de la IA hagan ‘cosas’ malas, o potencialmente malas, como Dario (¡de Anthropic!), quien ahora finge ser un ‘perfecto angelito'», señaló, añadiendo que en su país hay un enorme control penal y regulatorio sobre estas empresas.

CARGA CONTRA CHINA Y ALERTA DE LA ONU

Como es habitual, Trump apuntó contra China, al asegurar que es el único beneficiado de la supuesta conspiración contra la IA y los centros de datos.

«El único que se alegra de ello es China. ¡QUIEN GANE EN IA, GANA! Lideramos a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo», dijo.

Al debate se sumó este lunes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las empresas a actuar con urgencia ante «los riesgos sin precedentes» de la tecnología.

«Estamos al borde de un cambio irreversible, que afectará no solo a nosotros sino a generaciones venideras (…), la carrera actual hacia una IA cada vez más poderosa es un paso hacia mayores riesgos existenciales», advirtió.

Türk alertó que fallos en estos sistemas podrían paralizar servicios esenciales, fracturar comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y afectar la democracia, además de acelerar la guerra y erosionar las salvaguardas contra armas de destrucción masiva.