Ven incertidumbre internacional desafío sectores productivos RD

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, advirtió que la incertidumbre internacional, el comportamiento de los precios del petróleo y el aumento de los costos del transporte representan desafíos importantes para los sectores productivos de República Dominicana.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, por RNN Canal 27, Viro explicó que los conflictos internacionales han provocado presiones sobre los precios de los combustibles, las materias primas y el transporte de mercancías.

Dijo que estas condiciones afectan tanto a las empresas como al Gobierno y dificultan mantener la estabilidad de los precios. Señaló que algunas industrias han absorbido parte del incremento de sus costos para evitar trasladarlo completamente a los consumidores.

El dirigente empresarial valoró las medidas adoptadas mediante la alianza público-privada y los subsidios gubernamentales destinados a combustibles, fertilizantes y materias primas, aunque manifestó preocupación sobre cuánto tiempo podrán mantenerse esos mecanismos si continúan las presiones externas.

ALERTA SOBRE COSTO DEL TRANSPORTE

Viro señaló que el incremento de los fletes internacionales termina encareciendo las mercancías importadas y ejerciendo presión sobre los precios que paga la población.

También citó retrasos en el suministro de materias primas y dificultades en las cadenas internacionales de abastecimiento, al tiempo que mencionó las situaciones que han afectado al Canal de Panamá.

“Dependemos del factor externo, de lo que es externo que no depende de nosotros, y ahí podemos hacer poco”, expresó.

PIDE TIEMPO PARA APLICAR RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

El presidente de la ANEIH también manifestó preocupación por las implicaciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en el nuevo Código Penal.

Explicó que el empresariado no dimensionó inicialmente el alcance de esta figura y que ahora las compañías deberán fortalecer sus mecanismos de organización, prevención, control y cumplimiento.

“Hay mucho trabajo que hacer dentro de las empresas para organizarlas”, afirmó Viro, quien informó que la ANEIH ya orienta a sus miembros mediante encuentros con especialistas.

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