China alerta sobre una carrera y competencia peligrosa por la IA

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PEKÍN.- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, advirtió este lunes que promover el miedo, la confrontación y una competencia feroz en torno a la inteligencia artificial (IA) podría alterar los esfuerzos internacionales para establecer una adecuada gobernanza de esta tecnología.

Durante una rueda de prensa, Guo sostuvo que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene implicaciones directas sobre el bienestar de toda la humanidad, por lo que consideró necesario que los países trabajen conjuntamente para impulsar un crecimiento abierto, inclusivo y orientado al beneficio común.

«El desarrollo de la IA repercute en el bienestar de toda la humanidad. Todas las partes deben promover conjuntamente el desarrollo abierto e inclusivo de la IA para el bien común», afirmó el funcionario, citado por la agencia Xinhua.

Las declaraciones del portavoz chino se producen en momentos en que aumenta el debate internacional sobre los riesgos asociados al rápido avance de los sistemas de inteligencia artificial y sobre la necesidad de establecer mecanismos que permitan controlar sus posibles usos indebidos.

DIRECTIVOS PIDEN REDUCIR EL RITMO

El debate cobró fuerza después de que varios ejecutivos de importantes empresas tecnológicas plantearan la conveniencia de ralentizar el desarrollo de modelos cada vez más avanzados.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió el sábado a las compañías del sector reducir el ritmo de desarrollo ante la creciente preocupación por el uso indebido de la IA.

A esa posición se sumaron Elon Musk, director de xAI, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quienes expresaron su coincidencia con la necesidad de abordar con mayor cautela los riesgos de esta tecnología.

ADVIERTEN SOBRE LOS MODELOS AVANZADOS

El exinvestigador de Anthropic Jacob Coxon comparó el desarrollo de modelos avanzados de IA con «invitar a una mente alienígena al planeta» y pidió al Congreso de Estados Unidos permitir que los principales laboratorios de inteligencia artificial puedan autorregularse mientras se establece un marco legal de largo plazo.

El debate refleja la creciente tensión entre quienes defienden acelerar la innovación tecnológica y quienes reclaman mayores controles ante sus potenciales riesgos.

an/am