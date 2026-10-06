Justicia Social fortalece su estructura política en el nordeste

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NAGÜA.– El partido Justicia Social (JS) continuó su proceso de organización y formación política con una jornada de trabajo en San Francisco de Macorís, Nagüa y Río San Juan.

Los encuentros estuvieron encabezados por el presidente de la organización, Julio César Valentín Jiminián, junto al secretario general, Anyolino Germosén, y miembros de la dirección nacional.

Durante el recorrido, la dirigencia evaluó los avances y desafíos de las estructuras locales, además de abordar la formación de equipos territoriales y la identificación de nuevos liderazgos.

Valentín afirmó que JS debe consolidarse como una organización cercana a las comunidades y comprometida con los sectores más vulnerables.

“Nuestro compromiso es contra la desigualdad, con los sectores más vulnerables, los más necesitados, los que necesitan más protección”, expresó.

El dirigente sostuvo que el propósito es lograr que quienes han permanecido al margen de la vida pública puedan convertirse en protagonistas de la escena social y política.

En San Francisco de Macorís, la dirección nacional conversó con representantes de distintos municipios de la provincia Duarte sobre el desarrollo de la organización.

En Nagua, reconocieron el trabajo de la dirigencia y analizaron los retos relacionados con la presencia territorial y la capacitación de sus equipos.

La jornada concluyó en Río San Juan, donde Valentín resaltó las condiciones de la estructura local y sus posibilidades de crecimiento.

“Son una mina de diamante”, afirmó al valorar la experiencia y vocación de servicio de sus integrantes.

dh/am