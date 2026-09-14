Kremlin aplaude pedido Trump a Zelenski de frenar ataques

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MOSCU.- El Kremlin aplaudió este lunes el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que las fuerzas ucranianas pongan fin a sus ataques contra la industria petrolera rusa por sus repercusiones sobre la economía mundial.

«Todo llamamiento a que el régimen de Kiev detenga sus ataques contra infraestructura económica pacífica solo puede ser aplaudido», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según la agencia TASS, un día después de las declaraciones de Trump.

Trump destacó el domingo desde Irlanda que «Zelenski tiene que hacer una sola cosa». «Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel», afirmó.

Argumentó que los problemas del sector petrolero mundial «no tienen que ver con Oriente Próximo», a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

«Ya he hablado con Zelenski al respecto. No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel», insistió, ante el alza del combustible en EE.UU., donde el diésel marcó récord de 6,20 dólares por galón.

ESTRATEGIA UCRANIANA

El dirigente estadounidense se refirió al aumento de los ataques ucranianos con drones contra la industria petrolera rusa, una táctica de Kiev para generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa en su invasión, con aparatos de alcance cada vez mayor.

Los ataques han reducido la producción de refinerías rusas y agravado la escasez global de diésel, en un contexto ya tensionado por la guerra en Medio Oriente y las reuniones del G20 sobre energía que EE.UU. abre este lunes en Houston.