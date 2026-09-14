Presidente RD entrega nueva carretera en provincia Espaillat

PROVINCIA ESPAILLAT, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el acto de inauguración y entrega de la nueva carretera Las Espinas , una infraestructura vial de 5.8 kilómetros diseñada bajo estrictos criterios de resiliencia climática, dirigida optimizar la conectividad, el desarrollo ecoturístico y el transporte de productos agrícolas y ganaderos en múltiples comunidades de esta zona.

La nueva vía terrestre consta de dos carriles de tres metros de ancho, carpeta asfáltica de alta resistencia, señalización vial integral, sistemas avanzados de drenaje y muros de gaviones. Asimismo, tres puentes sobre los ríos y arroyos Jamao (33 metros de longitud), Aguacate (20 metros) y La Quebrada (20 metros), equipados con iluminación moderna y elementos de seguridad vial para mitigar riesgos ante crecidas e inundaciones repentinas.

Durante el corte de cinta, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, ponderó la calidad y la ingeniería sismorresistente implementada en las estructuras. «Esta obra trae calidad de vida y está hecha con resiliencia frente al cambio climático para proteger no solo a la ganadería, sino también el gran potencial ecoturístico de comunidades como El Ramonal y Las Espinas que hoy están inmensamente agradecidas», puntualizó el funcionario.

La misma fue financiada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuya representante regional para el Caribe, Mariana Ruiz Alvarado, puso énfasis en el valor social de la infraestructura: «El progreso no se mide únicamente en inversión monetaria, sino en los niños que ahora llegarán seguros a sus escuelas y en los agricultores que colocarán sus mercancías en el mercado con menores pérdidas», dijo.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, validó los estándares técnicos de la obra, resaltando que una red rural transitable todo el año solidifica el sistema alimentario y abre ventanas económicas sustentables, siempre y cuando se salvaguarde el patrimonio natural de la zona.

Voces de la comunidad y autoridades locales.

Tanto la gobernadora provincial, Patricia Muñoz, como el senador de Espaillat, Carlos Gómez, coincidieron en manifestar su gratitud al Poder Ejecutivo, destacando que los habitantes del municipio padecieron el deterioro y abandono de estos caminos durante más de tres décadas.

El jefe de Estado estuvo acompañado en la mesa de honor por Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Jairo Morillo, alcalde de Jamao al Norte, y por representantes diplomáticos, legislativos y comunitarios de la región.

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