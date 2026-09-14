Comerciantes avenida Duarte denuncian competencia desleal

De derecha a izquierda: José Luis Tejón, José Luis García, Robert Fernández, Raúl Rodríguez y Juan Luis Santos, representantes de la Asociación de Comercios de la Avenida Duarte (Asoduarte) mientras ofrecían declaraciones al periodico Diario Libre. (Foto: Joliver Brito)
SANTO DOMINGO.– La emblemática avenida Duarte, históricamente una de las principales arterias comerciales de la capital de la República Dominicana, vive una transformación radical que amenaza con extinguir a sus tiendas tradicionales debido a la masiva expansión de establecientos comerciales chinos, según denunciaron dirigentes de la Asociación de Comercios de la Avenida Duarte (Asoduarte).
La situación ha llegado a un grado tal que de 116 miembros que tenía esta Asociación, apenas quedan 15, pues ya la mayoría de propìetarios de establecimientos son chinos, dijeron los dirigentes de ASODUARTE José Luis Tejón, José Luis García, Robert Fernández, Raúl Rodríguez y Juan Luis Santos al periódico Diario Libre
EVASIÓN FISCAL Y LABORAL
Los comerciantes tradicionales, cuyos ancestros levantaron estos negocios hace más de 70 años en esta vía, aclararon que su cuestionamiento no es de índole nacionalista, sino una crítica directa a la inacción del Estado por este fenómeno.
Dicen que mientras ellos cumplen rigurosamente con sus obligaciones impositivas y laborales, múltiples establecimientos orientales operan bajo prácticas irregulares que les permiten reducir sus costos reales hasta en un 58%:
Denuncian que estos comercios operan en locales alquilados y desaparecen antes de cumplir el año fiscal para reabrir con un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) nuevo. Además, rechazan medios de pago electrónicos y el uso de impresoras fiscales.
Acusan a grandes cadenas de registrar cada sucursal con un RNC diferente, lo que les permite figurar como microempresas y evadir el salario mínimo de las categorías mediana o grande, aplicable a partir de los 50 empleados.
Aseguran que mientras el furgón tradicional es verificado minuciosamente, a competidores extranjeros les ingresan contenedores cerrados sin abrir, facilitando la subvaluación y la entrada de mercancía falsificada.
INCUMPLIMIENTO LABORAL
Los directivos de ASODUARTE reportaron al citado periòdico que los comerciantes asiáticos violan sistemátiocamente el reglamento 80/20, que exige que el 80% de la empleomanía sea dominicana, además de que evaden las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Indicaron que para sobrevivir, las tiendas tradicionales de la avenida Duarte han tenido que sacrificar márgenes de ganancia y desviar sus importaciones desde mercados como India e Indonesia para ofrecer productos de mayor calidad que compitan con el monopolio manufacturero chino.
Los comedrciantes dijeron que el Estado debe asumir su rol regulador en un 95%, garantizando que la permanencia en el mercado dependa del esfuerzo comercial y no del incumplimiento de la ley.
El presidente Luis Abinader informó recientemente que el Gobierno supervisa las declaraciones aduanales de los comerciantes y empresarios asiáticos.