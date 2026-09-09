Los Pasos del Tiempo recorre la historia del ballet dominicano

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SANTO DOMINGO.- La historia del ballet en República Dominicana llega al cine a través de Los Pasos del Tiempo, largometraje documental dirigido por Óliver Olivo, que reconstruye el legado de tres mujeres fundamentales para el desarrollo de esta disciplina: Herta Brauer, Magda Corbett y Clara Elena Ramírez. La producción llegará a las salas del país el próximo 17 de septiembre.

El documental parte de la memoria conservada en los cuerpos, testimonios y movimientos de varias generaciones de artistas para mostrar cómo el ballet echó raíces en el país y evolucionó hasta convertirse en parte de su patrimonio cultural.

LA DANZA COMO MEMORIA

El recorrido inicia en la década de 1940 con la labor de la profesora austríaca Herta Brauer y continúa con la maestra húngara Magda Corbett. En los años 60, Clara Elena Ramírez asumió un papel decisivo en la formación de bailarines y, posteriormente, en la creación de Ballet Concierto Dominicano.

Fundada en 1981 junto a Carmen Heredia, Olga García, Andrés Vázquez y Carlos Veitía, la institución mantiene su labor formativa bajo la dirección de Veitía desde 1989.

En lugar de presentar la historia mediante una sucesión de fechas, fotografías y entrevistas, Los Pasos del Tiempo utiliza la danza como hilo narrativo. Las coreografías de Veitía y la participación de bailarines de Ballet Concierto Dominicano permiten representar distintos momentos de esta evolución artística.

UNA OBRA PARA PRESERVAR EL LEGADO

El documental, de 93 minutos, combina investigación histórica y performance. Es producido por la Fundación Ballet Concierto Dominicano, bajo la casa POB Films, con guion de Claudia Galeano, fotografía de César Zayas, edición de Francisco Montás y música original de Junior Basurto Lomba.

Los detalles fueron ofrecidos durante una rueda de prensa en el Café Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de Carlos Veitía, Sarah Esteva y las actrices Marinella Sallent, Patricia de León e Irmgard Despradel.

La película busca preservar una parte de la memoria de las artes escénicas dominicanas y mostrar cómo el legado de sus pioneras continúa transformándose en las nuevas generaciones de bailarines.

an/am