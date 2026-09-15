Advierten subsidios Gobierno superarían US$3,000 millones

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SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, advirtió que los subsidios a los combustibles y las transferencias para cubrir las pérdidas de las distribuidoras eléctricas podrían superar conjuntamente los US$3,000 millones durante 2026.

Explicó que la presión fiscal podría aumentar debido al alza internacional de los hidrocarburos, las pérdidas del sector eléctrico, el incremento de los intereses de la deuda y la falta de recortes significativos en el gasto público.

Collado señaló que las transferencias al sector eléctrico y los subsidios a los combustibles ya rondaban los US$2,900 millones antes del reciente aumento de los precios internacionales.

Indicó que el subsidio semanal a los combustibles aumentó de unos RD$1,300 millones a RD$1,600 millones, mientras las pérdidas de las distribuidoras superan el 43 %, debido a energía no facturada y a facturas que no son cobradas.

Consideró que para reducir las transferencias al sector eléctrico es necesario mejorar la facturación y el cobro, además de establecer controles efectivos sobre la gestión de las EDE.

PROPONE REDUCIR EL GASTO

El economista proyectó que el déficit fiscal de 2026 será superior al 3.2 % o 3.3 % del PIB previsto en el presupuesto reformulado, lo que implicaría mayor endeudamiento en un escenario de tasas internacionales elevadas.

Asimismo, estimó que los intereses de la deuda pública podrían alcanzar unos RD$340,000 millones este año.

Collado propuso que cada ministerio presente un plan para reducir entre 3 % y 5 % sus gastos, identificando partidas prescindibles.

También cuestionó la efectividad de la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque limita el crecimiento del gasto primario, pero excluye los intereses de la deuda.

Advirtió que 2027, previo a las elecciones de 2028, podría registrar mayor gasto público y subsidios, por lo que llamó a elaborar con cautela el presupuesto y recordó que el país acumula cinco años con déficits iguales o superiores al 3 % del PIB.

an/am