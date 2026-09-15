Salud despliega 5 equipos en hospitales y fortalecer calidad

El despliegue comprende especialistas de diferentes áreas que trabajan directamente en los hospitales, junto a sus equipos médicos, administrativos y técnicos, evaluando procesos y «promoviendo medidas de mejora en tiempo real», detalló la institución en una nota en las últimas horas.Los equipos presentaran un informe consolidado, acompañados de planes correctivos el lunes 21 de septiembre, además de verificar los «avances» a los 30, 60 y 90 días.

CONVERTIR DEFICIENCIAS EN ACCIONE RESPONDABLES

El objetivo del ministerio es que el proceso «vaya más allá del diagnóstico» y que cada «brecha» identificada se traduzca en una «acción, un responsable, un plazo y posteriormente en la verificación de su cumplimiento».

La metodología establece «respuestas inmediatas cuando durante las visitas se identifique alguna situación que pueda representar un riesgo para los pacientes».

Los cinco equipos desplegados están especializados en, Vigilancia Epidemiológica, Infecciones Asociadas a la Atención de Salud y Estadísticas, cuyo trabajo se centra en garantizar reportes estadísticos «oportunos y de calidad», fortalecer la detección y notificación de eventos y «mejorar las medidas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención».

CONDICIONES SANITARIAS DE LOS CENTROS

El segundo está focalizado en Agua y Saneamiento, su labor se centra en verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos, incluyendo la disponibilidad de agua segura, los procesos de limpieza y desinfección y el manejo adecuado de los residuos hospitalarios.

El tercero equipo se concentra en la Atención Clínica Materna y Neonatal, se encarga de revisar directamente el trabajo en el cuidado de las madres y los recién nacidos, el cumplimiento de protocolos, la disponibilidad de medicamentos e insumos y otros «componentes esenciales» para «garantizar una atención segura y oportuna».

El cuarto trabaja en la Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente, evalúa los «procesos asistenciales» y los mecanismos utilizados para prevenir eventos adversos, identificar sus causas e implementar oportunidades de mejora dentro de los servicios.

El quinto equipo está especializado en Habilitación, se encarga de verificar el cumplimiento de las condiciones y requerimientos establecidos para garantizar que los servicios de salud funcionen de manera «adecuada y segura».