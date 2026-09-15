Omar rechaza enseñar creole y pide priorizar calidad educativa

El senador del Distrito Nacional calificó como desacertada la iniciativa que se discute en el Congreso Nacional.

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SANTO DOMINGO.– El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, rechazó la propuesta que busca incorporar la enseñanza del creole en las escuelas de República Dominicana y consideró que el debate educativo debe centrarse en mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.

Fernández calificó como desacertada la iniciativa que se discute en el Congreso Nacional y sostuvo que las prioridades deben estar dirigidas a fortalecer la formación de los estudiantes dominicanos.

PIDE PRIORIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA

“Lejos de estar discutiendo si llevamos o no el creole a las escuelas, que me parece una medida desacertada la que promueve un legislador del oficialismo, me parece a mí que lo que requiere atención son los dominicanos y su formación para que tengamos mejor educación de cara al futuro”, afirmó.

El legislador planteó que la discusión nacional debe enfocarse en las dificultades de aprendizaje, la calidad de la enseñanza y los resultados académicos, antes que en incorporar un nuevo idioma al sistema educativo.

Fernández señaló que persisten bajos niveles en áreas fundamentales como lectura comprensiva, matemáticas y ciencias, por lo que consideró necesario impulsar una mejora integral de la educación.

CITA DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El senador también hizo referencia a las informaciones sobre el incremento de estudiantes haitianos en las escuelas dominicanas y la reducción de alumnos dominicanos, señalando que esos datos provienen, según afirmó, del Ministerio de Educación (MINERD).

Fernández citó los resultados de República Dominicana en las pruebas PISA como evidencia de los desafíos que enfrenta el país para elevar el desempeño académico.

Insistió en que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en garantizar una mejor preparación de los futuros profesionales y superar las deficiencias que afectan al sistema educativo nacional.