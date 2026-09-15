Migración RD detuvo a 4,130 haitianos indocumentados

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 4,130 extranjeros indocumentados el pasado fin de semana y deportó a 3,604.

Informó que el viernes detuvo a 1,598, sábado 1,287 y domingo a 1,245.