Migración RD detuvo a 4,130 haitianos indocumentados

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 4,130 extranjeros indocumentados el pasado fin de semana y deportó a 3,604.

Informó que el viernes detuvo a 1,598, sábado 1,287 y domingo a 1,245.

 

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El justo
El justo
23 minutos hace

Hay que pagarle buen salario a los militares que están en la frontera, por lo menos 20 mil pesos a parte de su sueldo a los alistado, 30 mil de teniente hasta capitán y 40 mil de mayor hasta coronel, pero debe de ir acompañado de cárcel por traición a la patria si se comprueba que dejan pasar haitianos ilegales hacia el país, y verán que eso se acaba.

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El justo
El justo
31 minutos hace

Todo para su Haití, la otra que una haitiana delincuente que estuvo aquí en RD., si vuelve hay que hacer un intercambio de disparos con ella ya que según se pudo apreciar pertenece a una banda haitiana.

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ramon
ramon
1 hora hace

ok como es que entra tanto

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