Líderes mundiales se solidarizan con las víctimas de 7-O en Israel

NUEVA YORK.- Líderes y representantes de organismos internacionales expresaron este miércoles su solidaridad con las víctimas del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, al cumplirse tres años de una jornada que dejó más de 1,200 muertos y 251 personas secuestradas y llevadas como rehenes a Gaza. Las Naciones Unidas en Colombia

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que el dolor de las familias de las víctimas y de los sobrevivientes permanece tres años después y sostuvo que “nada puede justificar” las atrocidades cometidas aquel día. También pidió que no se olvide el sufrimiento de las víctimas y sus familiares. United Nations

MACRON: “NO OLVIDAMOS LOS NOMBRES NI LOS ROSTROS”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que Francia no olvida a las víctimas, incluidos los ciudadanos franceses que murieron durante los ataques. Reiteró además el compromiso de su país con la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo.

Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz calificó el 7 de octubre como un punto de inflexión profundo y manifestó su solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida. También llamó a combatir con mayor determinación el antisemitismo y garantizar que los judíos puedan vivir sin temor.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, describió los ataques como un acto de terror y manifestó su solidaridad con Israel. Sus pensamientos, dijo, están con las víctimas, los sobrevivientes y sus familias, así como con quienes todavía cargan con las consecuencias de aquella jornada. T

En el Reino Unido también hubo mensajes de solidaridad. El canciller Ed Miliband expresó sus condolencias a quienes perdieron familiares y reiteró la condena de su Gobierno a Hamás y al terrorismo, mientras que dirigentes británicos llamaron a proteger a la comunidad judía frente al aumento del antisemitismo.

Las conmemoraciones se realizaron en Israel y distintas ciudades del mundo, mientras la comunidad internacional mantiene el llamado a preservar la memoria de las víctimas y avanzar hacia una solución que permita poner fin al conflicto y al sufrimiento de israelíes y palestinos. The Guardian