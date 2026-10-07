Rubio advierte que Occidente enfrenta encrucijada histórica

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, hizo la advertencia este miércoles en un discurso durante su visita a Grecia.

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ATENAS.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el futuro de Occidente dependerá de su capacidad para actuar con decisión, recuperar su fortaleza económica y militar y competir por el liderazgo tecnológico y estratégico mundial.

Durante un discurso en Grecia, Rubio sostuvo que la próxima década será determinante para definir si Occidente mantiene su posición de liderazgo o entra en una etapa de debilitamiento, servidumbre y decadencia.

“Estamos en una encrucijada”, declaró el funcionario, quien advirtió que las decisiones actuales determinarán el rumbo de toda una civilización.

LA APUESTA DE ESTADOS UNIDOS

Rubio señaló que, bajo la Administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha optado por fortalecer el poder nacional, recuperar el control de cadenas de suministro estratégicas, reindustrializar su economía y reconstruir sus capacidades de defensa.

También destacó la necesidad de alcanzar nuevas fronteras en manufactura avanzada, inteligencia artificial, drones, armas, semiconductores, minerales críticos y ciberespacio.

El secretario de Estado agregó que Washington busca reconstruir sus fábricas, impulsar la exploración espacial y llevar nuevamente astronautas estadounidenses a la Luna.

PODER, DIPLOMACIA Y DEFENSA

Rubio afirmó que los antiguos griegos comprendían que las naciones tienen intereses y que el arte de gobernar exige prudencia y diplomacia, pero también capacidad para respaldarlas cuando estas fracasan.

En ese sentido, defendió la necesidad de recuperar una visión clásica de la política y del ejercicio del poder, no solo para Estados Unidos, sino para el conjunto de Occidente.

NUEVAS AMENAZAS

El funcionario advirtió que los conflictos, la competencia entre grandes potencias, el terrorismo y la disputa por territorio, tecnología, recursos, mercados y energía continúan representando riesgos.

“Estamos en un punto de inflexión”, reiteró Rubio, al llamar a reconstruir las instituciones y las alianzas occidentales para enfrentar conjuntamente las amenazas actuales.

an/am