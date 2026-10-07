Ucrania bombardea posiciones e instalaciones petrolíferas rusas

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KIEV 7 Oct.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este miércoles nuevos bombardeos contra posiciones e instalaciones petrolíferas en Rusia en «respuesta» a los últimos ataques ocurridos en el mar Negro y que atribuye a Moscú, que incluyeron un buque hundido, dos muertos y varios desaparecidos.

«Ucrania solo responde a todos los ataques rusos contra nuestra gente», ha comenzado Zelenski su mensaje en redes sociales, compartiendo imágenes de estos últimos bombardeos sobre instalaciones petroleras en Perm, Samara y Astracán.

«En las últimas 24 horas, nuestros guerreros han golpeado cuatro objetivos que ayudan a Rusia a financiar y llevar a cabo su cruel guerra cruel (…) También hay una respuesta en el mar Negro», ha dicho.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha detallado que los ataques en la provincia de Samara han afectado a una quincena de tanques, diferentes tramos de oleoductos y una estación de carga de productos petrolíferos.

Las autoridades ucranianas han destacado que se trata de unas instalaciones de procesamiento de petróleo y gas de Samara, que llega desde Tartaristán, Siberia Occidental y otras regiones productoras de petróleo del territorio ruso.

«En esta instalación se mezcla petróleo con alto y bajo contenido de azufre procedente de distintos yacimientos para formar la variedad de exportación Urals, que representa hasta el 50% del volumen total de las exportaciones petroleras rusas», ha señalado el Estado Mayor en un comunicado.

En cuanto a las instalaciones de Astracán, han confirmado daños en dos plantas de purificación de gas y en unidad de destilación secundaria. Se trata de uno de los mayores centros de producción mundial de azufre de gas, que se utiliza en los procesos de fabricación de explosivos y pólvora.

En la víspera, el presidente ucraniano desligó a su país de cualquier implicación en el ataque que sufrieron dos buques cerca de las costas búlgaras del mar Negro y apuntó directamente a la responsabilidad de Rusia.

El mar Negro vive un repunte de la tensión marítima, donde dos buques fueron alcanzados por sendos ataques con drones a unas 80 millas de las costas de Bulgaria. El impacto provocó el hundimiento del ‘Alfa Watan’, con pabellón de Togo y cuya tripulación ha sido dada por desaparecida por las autoridades de rescate de Varna, así como un incendio en el carguero ‘Able’, con bandera de Palaos. Los 18 tripulantes de este último lograron abandonar el barco y fueron rescatados por un ferri búlgaro, registrándose dos heridos.

of-am