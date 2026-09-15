Drogas sintéticas el gran peligro (OPINION)

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Por JOSE MANUEL DIAZ NIN

Me preocupa bastante el aumento del consumo de las Drogas Sintéticas. Una publicidad engañosa en procura de vender, a los jóvenes de hoy, un bienestar efímero y enajenante. Debe preocuparnos a todos si, en verdad, queremos una juventud sana y preparada para el futuro cierto.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a preocuparle el tema de la seguridad nacional, ante el auge de esta droga y ha emitido decretos y sometiendo al Senado algunas estrategias o mecanismos para controlar su comercialización, presiones arancelarias y operaciones de inteligencias.

La droga sintética está definida como aquella que es procesada, en laboratorios, con materia prima química y, en principio, para el consumo de pacientes con algunas dolencias prescritas. Se diferencia de las drogas naturales en que es de fácil producción, de bajo costo y lo más peligroso de fácil evitación de los controles legales.

Las drogas sintéticas se han hecho muy populares en los últimos tiempos, producen un efecto psicoactivos muy superior a los de las drogas naturales. Su consumo puede alterar el sistema nervioso central y, lo extremadamente peligroso, la modificación, sin contemplaciones, de la conciencia, el comportamiento y las emociones de quienes la consumen.

Entre las drogas sintéticas más conocida se mencionan: MDMA (Éxtasis) que produce por su largo uso daños cerebrales, El Fentanilo que dobla el efectos de la morfina e induciendo o incrementando el riesgo hacia una sobredosis mortal, Cannabinoides sintéticos (Spice, K2) Con efectos similares a los de THC produciendo, en todo caso, alucinaciones, ansiedad y algunos que otros episodios psicóticos y las Catinonas (Sales de baños) que son similares y con los mismos efectos que la cocaína.

El consumo de estas drogas es muy recurrente debido a su fácil adquisición y la falsa apreciación de que sus efectos son menos peligrosos que los de las drogas naturales, sin embargo, eso no es así, su consumo puede causar daños físicos, problemas cardiovasculares y respiratorios así como, de gran consideración, los efectos neurológicos que dañan el cerebro.

Subterfugio

Algo importante a considerar es que los fabricantes de las drogas sintéticas cambian mucho sus formulas y estructuras químicas para evadir las leyes con nombres, envolturas llamativas y sofisticadas, mezcladas de forma clandestina con otras drogas, en polvo y en pastillas, que muchos la consumen en los famosos cigarrillos electrónicos (vapers) resultando, prácticamente perjudicial, para adolescentes, jóvenes y adultos que no saben, la mayoría de las veces lo que consumen.

Aunque no es suficiente, pero si es importante, en la República Dominicana, la DNCD propuso la modificación de la Ley 50-88 sobre Drogas y sustancias Controladas cuyo objetivo es adaptar la legislación a las realidades actuales del narcotráfico, incluyendo el creciente auge de las drogas sintéticas, que no existían al momento de la promulgación de la ley.

Lo más preocupante de todo esto no es, o no son, las cifras de las cuales no hay exactitud, sobre el consumo de las drogas sintéticas. Los Estados Unidos, (ONU y OMS) presentan muertes por sobredosis de unos 73,000 (75% hombres y 25%mujeres). Lo más preocupante si es que en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Canadá, se registra un auge en el consumo y en muertes por sobredosis de estos tipos de drogas.

Es tiempo ya de que la prevención sea parte de las estrategias o mecanismos de los gobiernos en todo el mundo. La educación, la concienciación y el dialogo abierto llevado a las escuelas y familias en procura de lograr reducir el interés de la juventud por experimentar todo tipo de drogas. Advertir sobre los riesgos al consumirlas y lograr la existencia de programas terapéuticos, apoyo familiar, atenciones psicológicas e intervenciones medicas en algunos casos.

Sin lugar a dudas las drogas sintéticas representan, para el mundo de hoy, el mayor de los desafíos, su consumo, adiciones, facilidad de acceso, sus efectos sobre el organismo y las escasas informaciones sobre este tema que se está convirtiendo en un enemigo silencioso, y muy peligroso, para el desarrollo mental, emocional de los hombres y mujeres del futuro.

Ya es momento de actuar, de enfrentar este malestar, de convertir a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos en verdaderos parásitos sociales capaces de tragarse unos con otros y que será la verdadera causa de lo parecido a Sodoma y Gomorra para el futuro del mundo.

jpm-am