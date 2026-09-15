Destacan impacto de «grandes obras» en el desarrollo de la RD

El presidente Luis Abinader y otros funcionarios en una rueda de prensa en Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader declaró que » grandes obras de infraestructura» que ejecuta el Gobierno en la región del Cibao y otras zonas del país, forman parte de una estrategia orientada a dinamizar las economías locales, generar empleos de calidad y avanzar hacia un modelo de desarrollo más descentralizado.

Durante una rueda de prensa, acompañado de varios funcionarios, resaltó que uno de los ejes de la actual gestión es promover polos productivos autosostenibles que permitan a los ciudadanos encontrar oportunidades de empleo y bienestar en sus propias comunidades, sin verse obligados a emigrar a Santo Domingo. En la misma enumeraron las principales obras que desarrolla el Gobierno y su impacto en las comunidades, consolidando un modelo de crecimiento que fortalece la competitividad de las distintas regiones del país, genera nuevas oportunidades laborales y contribuye a una distribución más equilibrada del desarrollo económico.

AUTOPISTA DEL ÁMBAR

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que entre los proyectos estratégicos figura la autopista del Ámbar, cuya construcción se proyecta que genere unos 2,000 empleos directos y 4,800 indirectos, con impacto principalmente en las provincias Santiago y Puerto Plata.

Indicó que los trabajos serán ejecutados de manera simultánea en ambos extremos de la vía, una vez el Ministerio de Medio Ambiente concluya el estudio de impacto ambiental y las correspondientes vistas públicas.

Posteriormente, se habilitará un tercer frente de trabajo en el centro del trazado, donde está prevista la construcción de un túnel, considerado la ruta crítica del proyecto.

MONORRIEL DE SANTIAGO

Resaltaron que en Santiago la expansión de la infraestructura de transporte permitirá mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad y los principales centros productivos, reduciendo los tiempos y costos de desplazamiento de los trabajadores.

Iformaron que el monorriel ha generado 2,917 empleos, al tiempo que funciona como un espacio de formación técnico-profesional para jóvenes de la provincia.

A través de una alianza con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se desarrolla un programa especializado dirigido a capacitar a jóvenes en áreas vinculadas con la nueva industria ferroviaria, con el propósito de disponer de personal calificado para la operación del sistema.

DESARROLLO REGIONAL

Los funcionarios señalaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia nacional destinada a fortalecer el desarrollo económico de distintas regiones.

Dijeron que en Manzanillo y la Línea Noroeste, la construcción del puerto multimodal, junto con proyectos industriales, energéticos y turísticos, buscan dinamizar una zona que históricamente ha enfrentado limitaciones económicas. A esto se suma el proceso de titulación de propiedades para fortalecer la seguridad jurídica.

Agregaron que en Miches y la región Este, el crecimiento de la actividad hotelera ha incrementado la demanda de mano de obra y generado oportunidades para residentes de los municipios cercanos. Esta última ha sido impulsada también por mejoras en la carretera El Seibo-Miches.

Resaltaron que en Samaná ha sido estimulado el desarrollo turístico e inmobiliario de Las Terrenas y las oportunidades que se generan en comunidades como Arroyo Barril y Sánchez, además del municipio cabecera.

sp-am