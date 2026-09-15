Santiago anuncia la agenda de la Semana del Turismo 2027

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO.– La Alcaldía de Santiago de los Caballeros y el Clúster Santiago Destino Turístico anunciaron la programación de la Semana del Turismo 2027, que se desarrollará del 21 al 25 de septiembre bajo el lema “Turismo de innovación y tecnología”.

La agenda contempla actividades religiosas, recorridos educativos, conferencias y la entrega del Reconocimiento al Mérito Turístico, con el propósito de promover los atractivos culturales y turísticos de Santiago y fomentar la participación de diversos sectores de la sociedad.

La directora del Departamento de Turismo de la Alcaldía de Santiago, Sahely Santos, informó que las actividades comenzarán el lunes 21 de septiembre, a las 10:30 de la mañana.

Explicó que el martes 22 y el miércoles 23 se realizarán recorridos con estudiantes de distintos centros educativos, acompañados por técnicos del área de Turismo, para dar a conocer los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Asimismo, el miércoles 23, a las 6:30 de la tarde, se ofrecerá la conferencia “El patrimonio cultural como motor del turismo”, en Victoria.

La programación continuará el jueves 24, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, con una jornada dedicada al turismo religioso. Las actividades serán difundidas a través de las redes sociales de la Alcaldía, donde los ciudadanos podrán conocer los detalles y participar en los diferentes caminatos programados.

Reconocimiento al Mérito Turístico

La Semana del Turismo 2027 concluirá el viernes 25 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, con el Reconocimiento al Mérito Turístico, que se efectuará en el Residence Inn del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS).

Durante la ceremonia serán reconocidos cuatro representantes de sectores vinculados a la actividad turística: un hotel, un influencer, un empresario y un agente de viajes, por sus aportes y trayectoria en la promoción de los atractivos de Santiago.

La presidenta del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez, destacó la importancia de apostar por la creatividad y la innovación como herramientas para continuar fortaleciendo el turismo en la ciudad.

Sánchez sostuvo que estos elementos son fundamentales para desarrollar nuevos atractivos, generar experiencias y consolidar a Santiago como un destino turístico competitivo.

De su lado, la directora de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía, Yaniris Espinal, resaltó la importancia de integrar a las escuelas y a los estudiantes de Turismo en las actividades de la Semana del Turismo.

También destacó la participación conjunta de los sectores público y privado como parte de los esfuerzos dirigidos a impulsar el desarrollo turístico de Santiago.

“Invitamos a todos los ciudadanos, especialmente a las escuelas de turismo y a sus estudiantes, a que se acerquen a los directores de las áreas de Turismo y motiven a sus estudiantes a participar de las actividades que vamos a tener abiertas durante la semana”, expresó.

La Semana del Turismo 2027 procura integrar a distintos sectores de la sociedad en una agenda orientada a promover el conocimiento, la innovación, la cultura y la difusión de los atractivos turísticos de Santiago.