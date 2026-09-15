UE no ve realista acuerdo global para ralentizar desarrollo de IA

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ESTRASBURGO, Francia.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha señalado como poco realista que se alcance un acuerdo global entre las principales potencias para ralentizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial, como pidieron desde el propio sector.

«No creo que sea muy realista pensar que, cuando hablamos de un desarrollo tan rápido, podamos llegar a algún tipo de acuerdo para decir que ahora vamos a ralentizarlo, porque siempre habrá alguien que quiera impulsar y acelerar realmente el desarrollo», ha señalado en un encuentro con medios, entre ellos Europa Press, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En cambio, Virkkunen ha incidido en que resulta más importante centrarse en llegar a acuerdos internacionales sobre las «normas de seguridad» respecto a la Inteligencia Artificial. «Los riesgos que estamos viendo con la IA están relacionados principalmente con la ciberseguridad», ha señalado, reivindicando los planes lanzados por el Ejecutivo europeo en la materia.

«Sabemos que estos modelos tan avanzados son capaces de encontrar vulnerabilidades en materia de ciberseguridad en cuestión de pocas horas. Y tenemos que estar preparados para ello», ha indicado, valorando que el siguiente riesgo que representa la IA es «biológico».

La política finlandesa ha expuesto así que la comunidad internacional debe asegurarse de que los modelos avanzados de IA no caigan en manos equivocadas, caso de redes terroristas, por lo que ha insistido en contar con «componentes de seguridad y estándares internacionales».

«Creo que es más realista que intentar alcanzar un acuerdo para que todo el mundo reduzca el ritmo, porque creo que ahora el desarrollo de estas tecnologías simplemente se acelerará en los próximos meses», ha pronosticado tras la alarma provocada por el llamamiento del cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, a rebajar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA.

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