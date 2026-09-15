Embajada de Italia RD convoca concurso fotografía sobre país

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El anuncio lo hizo este 15 de septiembre el embajador italiano, Sergio Maffettone, junto a funcionarios de la sede diplomática.
  • Por EFE
  • Fecha: 15/09/2026
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Santo Domingo, 15 sep (EFE).- La embajada de Italia en República Dominicana presentó la primera edición del concurso de fotografía «Instantes de Italia: Italia a través de la mirada dominicana», una iniciativa que busca promover el intercambio cultural entre ambos países y reconocer el talento fotográfico de los dominicanos.

El certamen invita a los participantes a mostrar, desde su propia perspectiva, la cultura, los paisajes, las tradiciones y la influencia de Italia a través de imágenes.

Durante el acto de presentación, el embajador italiano, Sergio Maffettone, destacó la importancia de la iniciativa para estrechar los vínculos históricos y culturales entre Italia y República Dominicana, así como para fomentar la creatividad de los fotógrafos dominicanos.

Entre los incentivos del concurso figuran dos billetes de avión a Italia, patrocinados por Neos Air, además de otros reconocimientos para los participantes.

La embajada de Italia anunció que los ganadores se darán a conocer en diciembre.

an/am
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