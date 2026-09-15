Embajada de Italia RD convoca concurso fotografía sobre país

El certamen invita a los participantes a mostrar, desde su propia perspectiva, la cultura, los paisajes, las tradiciones y la influencia de Italia a través de imágenes.

Durante el acto de presentación, el embajador italiano, Sergio Maffettone, destacó la importancia de la iniciativa para estrechar los vínculos históricos y culturales entre Italia y República Dominicana, así como para fomentar la creatividad de los fotógrafos dominicanos.

Entre los incentivos del concurso figuran dos billetes de avión a Italia, patrocinados por Neos Air, además de otros reconocimientos para los participantes.

La embajada de Italia anunció que los ganadores se darán a conocer en diciembre.