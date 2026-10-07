Condenan a 30 años haitiano por incendiar vivienda en MP

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MONTE PLATA, República Dominicana.- El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó a 30 años de prisión a un hombre de nacionalidad haitiana que, en asociación con otras dos personas, provocó un incendio en una vivienda habitada ubicada en Monte del Corozo, paraje La Guázuma, municipio Peralvillo.

La sentencia fue dictada contra Ayinor Pierre, también identificado como Ajionor Pierre, tras el Ministerio Público demostrar su responsabilidad en el incendio de la vivienda de su compatriota Leonel Casamayer.

El órgano persecutor, representado por el procurador fiscal José del Carmen García Hernández, sostuvo que Pierre fue arrestado en flagrante delito y que su conducta violó las disposiciones del artículo 434 del Código Penal Dominicano, que establece una pena de 30 años de reclusión para quien provoque voluntariamente un incendio en un lugar habitado.

SE ASOCIÓ CON DOS HOMBRES QUE PERMANECEN PRÓFUGOS

De acuerdo con la acusación presentada en audiencia, Pierre actuó en complicidad con otros dos hombres identificados como Aques y Pito, quienes permanecen prófugos de la justicia.

El grupo se presentó en la vivienda y la incendió mientras en su interior se encontraban la víctima y una prima. Ante la propagación de las llamas y las amenazas de los agresores, Casamayer, de 75 años, intentó abandonar el inmueble, pero tropezó durante la huida y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento como consecuencia del golpe recibido.

Durante el proceso judicial, la víctima declaró que el ataque habría sido cometido por Pierre en represalia, luego de que él se viera obligado a auxiliar y brindar alojamiento a una prima que mantenía una relación con el acusado y que, según su testimonio, era agredida constantemente por este.

La sentencia fue emitida por los jueces Hilda Nieves Sánchez Luna, Isaías Ronaldo Martínez Pérez y Carmen Daniela Araujo Rivas, quienes dispusieron que Pierre cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los otros dos implicados, quienes permanecen prófugos.

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