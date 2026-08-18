EU: Dominicano Brian DePeña seguirá en la alcaldía Lawrence

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LAWRENCE.- El alcalde de Lawrence, el dominicano Brian DePeña, seguirá en el cargo mientras enfrenta una acusación federal por presunto fraude electrónico y lavado de dinero vinculado al uso indebido de préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

DePeña, alcalde desde enero de 2022 y reelegido en noviembre de 2025, no ha anunciado su renuncia.

El viernes, tras comparecer ante el Tribunal de Distrito de Boston luego de ser arrestado por el FBI, aseguró que puede continuar en funciones.

«Claro. A cualquiera lo acusan», respondió a Telemundo Nueva Inglaterra cuando le preguntaron si podía seguir como alcalde con una acusación federal. Al ser cuestionado sobre si el proceso tenía motivaciones políticas, dijo: «Claro». Cuando le preguntaron quién estaría detrás, se limitó a responder: «Tú sabes». Su abogado intervino y puso fin al intercambio.

A su salida, Associated Press también le preguntó si renunciaría. «Dios los bendiga», dijo.

LIBERTAD BAJO CONDICIONES

De acuerdo con GBH News, DePeña renunció a su derecho a una audiencia preliminar y no se declaró culpable ni inocente.

El juez ordenó su liberación sin fianza con condiciones: entregar su pasaporte, permanecer en Massachusetts, reportarse ante supervisión, evitar contacto con posibles testigos y no solicitar nuevos préstamos sin autorización judicial.

Las condiciones no implican retiro de cargos ni exoneración. Se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.

DE QUÉ LO ACUSAN

La Fiscalía Federal de Massachusetts lo acusa de haber obtenido fraudulentamente más de $1.5 millones mediante préstamos del programa EIDL, creado para asistir a pequeñas empresas durante la pandemia, a nombre de Tenares Tire Services Inc. entre 2020 y 2021.

Según los documentos judiciales, utilizó parte de los fondos para financiar su campaña, pagar impuestos personales y cubrir más de $880,000 en hipotecas de alto interés, usos prohibidos por el programa.

DePeña, de 61 años, llegó a Estados Unidos en la década de 1980 tras migrar en yola hacia Puerto Rico y luego trasladarse a Nueva York. Posteriormente se estableció en Massachusetts, donde desarrolló una trayectoria empresarial antes de entrar a la política.