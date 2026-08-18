MLB aprueba venta Padres de San Diego por US$3,9 billones

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SAN DIEGO.– Los propietarios de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) aprobaron por unanimidad la venta de los Padres de San Diego a un grupo de inversionistas encabezado por el empresario José E. Feliciano y su esposa y socia Kwanza Jones, en una operación valorada en un récord de US$3,900 millones.

La aprobación, realizada este lunes mediante una conferencia telefónica, todavía está sujeta al cierre formal de la transacción, previsto para las próximas semanas. El acuerdo establece la transferencia del control de la franquicia, que hasta ahora pertenecía a la familia del fallecido propietario Peter Seidler.

Feliciano, cofundador y socio gerente de la firma de inversión Clearlake Capital, fue designado como la nueva persona de control de los Padres, conforme a las normas de gobierno de MLB. Jones, además de empresaria e inversionista, es su socia en distintos proyectos.

El valor de la operación establece un nuevo récord para la venta de una franquicia de las Grandes Ligas y supera los US$2,420 millones pagados en 2020 por Steve Cohen para adquirir los Mets de Nueva York.

El comisionado de MLB, Rob Manfred, agradeció a la familia Seidler por su gestión al frente de los Padres y dio la bienvenida a Feliciano y Jones como nuevos propietarios mayoritarios.

La nueva administración mantendrá al frente de las operaciones diarias al presidente ejecutivo, Erik Greupner, y al presidente de Operaciones de Béisbol y gerente general, A.J. Preller.

Feliciano y Jones expresaron su intención de continuar fortaleciendo la organización y manifestaron como principal objetivo llevar a San Diego a conquistar su primera Serie Mundial.

Peter Seidler, quien adquirió los Padres en 2012 por aproximadamente US$800 millones, falleció en noviembre de 2023. Bajo su gestión, el equipo incrementó considerablemente su inversión en jugadores y alcanzó los playoffs en cuatro de las últimas seis temporadas.

La presentación oficial de los nuevos propietarios está prevista para el próximo 24 de agosto en el Petco Park, estadio de los Padres.

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