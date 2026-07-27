CEPAL ve rezagos productividad Centroamérica y R. Dominicana

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SANTO DOMINGO.– La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que Centroamérica y República Dominicana continúan enfrentando importantes desafíos para elevar sus niveles de productividad, una situación que limita el crecimiento económico y reduce la capacidad competitiva de la región.

En su informe “Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe”, el organismo regional señaló que, pese a algunos avances recientes, los países centroamericanos y República Dominicana mantienen brechas significativas frente a los estándares internacionales.

La CEPAL destacó que durante 2024 naciones como República Dominicana, Costa Rica y Panamá registraron una ligera recuperación en la productividad por hora trabajada. Sin embargo, precisó que el desempeño regional todavía permanece por debajo del promedio mundial.

El organismo indicó que mejorar la productividad requiere fortalecer las políticas de desarrollo productivo, impulsar la innovación, aumentar la inversión en tecnología, mejorar la formación del capital humano y promover sectores con mayor valor agregado.

La CEPAL sostiene que cerrar estas brechas será fundamental para que los países de la región puedan alcanzar un crecimiento económico más sostenible, generar empleos de mayor calidad y fortalecer su posición dentro de la economía global.

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