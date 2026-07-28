Demanda eléctrica de RD rompió de nuevo su máximo histórico

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SANTO DOMINGO, 28 de julio 2026.- La demanda eléctrica de la República Dominicana volvió a marcar un nuevo récord histórico al alcanzar los 4,203 megavatios (MW) de potencia instantánea abastecida a las 8:56 de la noche de este lunes, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El funcionario destacó que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) respondió de manera efectiva al incremento del consumo, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la demanda energética durante la actual temporada de verano.

MÁXIMO HISTÓRICO POR CUARTA OCASIÓN

Con este registro, el país establece por cuarta ocasión consecutiva un máximo histórico en el mes de julio, evidenciando el aumento del consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, el mayor uso de equipos de climatización y el dinamismo de la actividad económica.

A través de una publicación en la red social X, Santos explicó que era previsible que el sistema continuara registrando nuevos picos de demanda, una situación que, según indicó, podría extenderse durante agosto y septiembre.

“El comportamiento de la demanda responde tanto a factores climáticos como al crecimiento económico que ha experimentado el país durante el año”, señaló el titular de Energía y Minas.

El nuevo récord supera los 4,195.26 MW registrados el pasado 23 de julio. Previamente, el SENI había alcanzado otros máximos históricos de 4,166.52 MW el 16 de julio y 4,185.11 MW días después, reflejando una escalada continua en los niveles de consumo.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA

Joel Santos resaltó que el sistema eléctrico ha logrado abastecer cada uno de estos incrementos gracias al fortalecimiento de la capacidad instalada de generación y a las inversiones realizadas en los últimos años para diversificar y robustecer la matriz energética nacional.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del comportamiento de la demanda, mientras continúan impulsando proyectos destinados a garantizar la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional.

sp-am