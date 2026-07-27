RD suma bronces esquí náutico y avanza semifinales en rugby 7

SANTO DOMINGO.– La atleta dominicana Francesca Pigozzi conquistó dos medallas de bronce en las modalidades de figuras y salto femenino durante las competencias de esquí náutico de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Pigozzi aseguró el tercer puesto en figuras femeninas tras registrar 1,870 puntos, luego de haber clasificado también en la tercera posición con una marca de 2,000 unidades. La medalla de oro fue para la colombiana Daniela Verswyvel, con 7,310 puntos, mientras que la plata quedó en manos de Martina Piedrahita, también de Colombia, con 3,710.
En salto femenino, la dominicana volvió a subir al podio al finalizar con una puntuación de 18.5. Las colombianas Martina Piedrahita (35.8) y Daniela Verswyvel (34.4) ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.
La representación nacional también tuvo destacadas actuaciones en otras pruebas del esquí náutico. Andrea Reyes avanzó a la final de wakeboard femenino con 43.00 puntos, al igual que Willem Bouma en la rama masculina, tras registrar 64.67.
En la ronda clasificatoria de salto masculino, Andrea Pigozzi se ubicó en el primer lugar con 50.5 puntos, mientras que Paolo Pigozzi finalizó tercero con 43.5.
EN RUGBY MASCULINO
En rugby 7 masculino, la selección dominicana aseguró su pase a las semifinales al derrotar 20-14 a Bermuda en las competencias celebradas en el Parque del Este.
Los llamados “taínos” definirán este lunes su pase a la final cuando enfrenten a Colombia a las 10:56 de la mañana. Félix Ulloa lideró la ofensiva quisqueyana con 10 puntos, seguido por Julio Tonnabel y Luis David Álvarez, con cinco unidades cada uno.
Por su parte, el equipo femenino de rugby fue eliminado tras caer 31-5 ante México en la fase de eliminación.
SANTO DOMINGO.– La atleta dominicana Francesca Pigozzi conquistó dos medallas de bronce en las modalidades de figuras y salto femenino durante las competencias de esquí náutico de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Pigozzi aseguró el tercer puesto en figuras femeninas tras registrar 1,870 puntos, luego de haber clasificado también en la tercera posición con una marca de 2,000 unidades. La medalla de oro fue para la colombiana Daniela Verswyvel, con 7,310 puntos, mientras que la plata quedó en manos de Martina Piedrahita, también de Colombia, con 3,710.
En salto femenino, la dominicana volvió a subir al podio al finalizar con una puntuación de 18.5. Las colombianas Martina Piedrahita (35.8) y Daniela Verswyvel (34.4) ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.
La representación nacional también tuvo destacadas actuaciones en otras pruebas del esquí náutico. Andrea Reyes avanzó a la final de wakeboard femenino con 43.00 puntos, al igual que Willem Bouma en la rama masculina, tras registrar 64.67.
En la ronda clasificatoria de salto masculino, Andrea Pigozzi se ubicó en el primer lugar con 50.5 puntos, mientras que Paolo Pigozzi finalizó tercero con 43.5.
EN RUGBY MASCULINO
En rugby 7 masculino, la selección dominicana aseguró su pase a las semifinales al derrotar 20-14 a Bermuda en las competencias celebradas en el Parque del Este.
Los llamados “taínos” definirán este lunes su pase a la final cuando enfrenten a Colombia a las 10:56 de la mañana. Félix Ulloa lideró la ofensiva quisqueyana con 10 puntos, seguido por Julio Tonnabel y Luis David Álvarez, con cinco unidades cada uno.
Por su parte, el equipo femenino de rugby fue eliminado tras caer 31-5 ante México en la fase de eliminación.
of-am