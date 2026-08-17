El Presidente de la RD designa nuevos comandantes militares

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó este lunes nuevos comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea así como los incumbentes de distintos organismos de las Fuerzas Armadas de la República.

Las designaciones están contenidas en un decreto dado a conocer a la 1:55 de la madrugada de este lunes. Son las siguientes:

Mayor general Jimmy Arias Grullón. ERD, comandante general del Ejército.

General Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, FARD, ascendido al rango de mayor general y designado comandante general de la Fuerza Aérea.

General de brigada Guillermo Caro Cruz, ERD, ascendido al rango de mayor general del Ejército de la República y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Mayor general Floreal T. Suárez Martínez, FARD, colocado en posición de retiro.

General piloto Manuel José Brito Estepan, FARD, subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Coronel paracaidista Dionisio De La Rosa Hernández, FARD, ascendido al rango de general de brigada paracaidista y designado inspector general de la Fuerza Aérea.

Mayor general Celin Rubio Terreno, ERD, asesor militar del presidente de la República, en sustitución del mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino, ERD.

Mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD. Inspector general de las Fuerzas Armadas, en sustitución del mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD.

Mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, viceministro de Defensa para asuntos Militares, en sustitución del mayor general Miguel Angel Rubio Báez, ERD, quien queda colocado en posición de retiro.

General de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, ERD, colocado en posición de retiro, por antigüedad en el servicio.

General de brigada José Manuel Duran Infante, ERD, subcomandante general del Ejército.

General de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD, inspector general del Ejército.

General de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda, ERD, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.

Teniente coronel Enmanuel Almonte Polanco, ERD, ascendido al rango de coronel del Ejército y designado subjefe del CUSEP.

General Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD, ascendido al rango de mayor general del Ejército

sp-am