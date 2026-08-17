Alvarez dice se siente orgulloso y safisfecho de trabajo realizado

SANTO DOMINGO.- Roberto Alvarez, sustituído este domingo como ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, agradeció al presidente Abinader por la confianza que depositó en él para ocupar este puesto.
En un mensaje en la red social X, también dió las gracias al equipo de personas que lo acompañó en el desempeño de esa labor, de la cual dijo sentirse «orgulloso» y «satisfecho».
«“Tras haber presentado mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, agradezco al presidente Luis Abinader la confianza depositada en mí durante estos seis años. Me retiro del Mirex con la satisfacción del deber cumplido y orgullo por la labor realizada. Agradezco especialmente al equipo que hizo posible avanzar en la profesionalización y modernización del servicio exterior y fortalecer la presencia internacional del país”, expresó.
VAYA NO ENTIENDO EL RARO CANCILLER, DICE QUE RENUNCIO A SU CARGO, ES DECIR SI EL NO RENUNCIA, TODAVIA SEGUIRIA EN EL CARGUITO, HAY ALGO EXTRANO DETRAS DE ESTA SUPUESTA RENUNCIA. DE TODAS MANERAS EL SEGUIRA EN LA PAPOTA, NUESTRO PRESIDENTE LIBANES ESTAS JUGANDO AL AJEDREZ….. EL NAVEGANTE MARITIMO
Cabron, la presencia principal fue llenar todas las calles y avenidas del país de ciudadanos haitianos.
Dejando a los nuestros sin cupos en las escuelas y hospitales, donde tienen más autoridad que los propios Dominicanos, váyase en paz para que nunca regreses y vamos a corregir y enderezar el país.
BIEN BIEN
YA PUEDE DEDICARSE FULL TIME A SUS INTERESES PERSONALES, AHORA COMO «ASESOR DEL PODER EJECUTIVO».
Traidor..