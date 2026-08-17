Alvarez dice se siente orgulloso y safisfecho de trabajo realizado

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SANTO DOMINGO.- Roberto Alvarez, sustituído este domingo como ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, agradeció al presidente Abinader por la confianza que depositó en él para ocupar este puesto.

En un mensaje en la red social X, también dió las gracias al equipo de personas que lo acompañó en el desempeño de esa labor, de la cual dijo sentirse «orgulloso» y «satisfecho».

«“Tras haber presentado mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, agradezco al presidente Luis Abinader la confianza depositada en mí durante estos seis años. Me retiro del Mirex con la satisfacción del deber cumplido y orgullo por la labor realizada. Agradezco especialmente al equipo que hizo posible avanzar en la profesionalización y modernización del servicio exterior y fortalecer la presencia internacional del país”, expresó.

sp-am