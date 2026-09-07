SD Este: una iudad que se prepara para rl futuro

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Santo Domingo Este está entrando en una etapa que puede marcar un antes y un después en su historia. Durante años hemos hablado del enorme potencial de este municipio. Hoy tenemos la oportunidad de convertir ese potencial en inversiones, empresas, empleos y nuevas oportunidades para nuestra gente.

La administración municipal encabezada por el alcalde Pastor Dio Astacio tiene planificado la organización de una Feria Internacional de Inversiones, con la participación del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, agregados comerciales, cámaras empresariales e inversionistas nacionales e internacionales.

La iniciativa tiene el potencial de convertirse en una gran plataforma para presentar al mundo las oportunidades que ofrece Santo Domingo Este. Santo Domingo Este posee condiciones excepcionales: una gran población, ubicación estratégica, cercanía al Aeropuerto Internacional de Las Américas, conexión con importantes infraestructuras logísticas, acceso al mar Caribe, patrimonio histórico y cultural y un amplio mercado.

El desafío consiste en transformar esas ventajas en proyectos económicamente viables. Por eso la administración ha estructurado una cartera de proyectos capaz de atraer capital privado y generar actividad económica.

Proyectos

Entre las oportunidades identificadas se encuentran una Marina Deportiva y Terminal para Yates en la avenida España, un Parque Temático de Historia Taína y Dominicana, un teleférico turístico sobre el río Ozama, cuatro trenes turísticos para recorrer los atractivos turísticos municipales, una rueda gigante recreativa, un Boulevard Gastronómico y Cultural y un Distrito Financiero.

También se plantean una Ciudad de la Innovación y Tecnología, un Parque Tecnológico de Inteligencia Artificial, un Parque Científico y Tecnológico, un Centro Internacional de Emprendimiento y la Ciudad Empresarial Costa del Faro.

La visión es que Santo Domingo Este deje de ser vista solamente como una ciudad residencial y pueda convertirse progresivamente en un gran centro de producción, servicios, innovación, turismo y negocios del Caribe.

Uno de los grandes desafíos del municipio puede convertirse también en una gran oportunidad económica. Los residuos sólidos pueden transformarse en materia prima, energía, industrias y empleos. La cartera contempla un Parque Industrial del Reciclaje, una Planta de Valorización Energética de Residuos, una Planta de Pirólisis de Neumáticos, plantas de biogás y compostaje industrial, un Centro de Innovación Ambiental y Economía Circular y un Mercado Regional de Materiales Reciclables.

Esta visión colocará a Santo Domingo Este como referente regional de la economía circular. Alrededor de esta economía pueden surgir numerosas empresas dedicadas a la recolección, clasificación, transformación, transporte, comercialización y exportación de materiales reciclables.

El futuro también se construye con educación, ciencia e innovación. Por eso se contemplan proyectos como una Ciudad de la Salud del Este, un Hospital Internacional Especializado, una Ciudad Universitaria del Caribe, un Campus Internacional de Innovación, un Centro de Investigación Biomédica y un Instituto Superior de Economía Circular.

El objetivo es crear un ecosistema donde puedan encontrarse universidades, centros de investigación, empresas, profesionales, emprendedores y estudiantes. Una ciudad que educa, investiga e innova está preparando a sus ciudadanos para competir en la economía del futuro.

Santo Domingo Este también posee grandes posibilidades para desarrollar nuevas industrias vinculadas al turismo, el deporte, la cultura y el entretenimiento. La visión contempla la Ciudad Deportiva del Caribe, un Centro Olímpico Municipal, un Complejo Internacional de Tenis, un Centro de Deportes Acuáticos, el Parque Metropolitano del Ozama y el Jardín Botánico del Este.

También se proyectan el Museo de la Democracia Dominicana, el Museo del Caribe, el Museo de Ciencia y Tecnología y una infraestructura cultural permanente para la Bienal Internacional de Escultura “Costa del Faro”. La cultura, el patrimonio y el deporte pueden convertirse en verdaderos activos económicos y turísticos.

El crecimiento económico necesita movilidad, logística, seguridad y tecnología. De ahí la importancia de una Terminal Metropolitana de Autobuses estratégicamente ubicada, estaciones municipales de carga para vehículos eléctricos, estacionamientos inteligentes y un puerto turístico para cruceros de pequeño y mediano tamaño.

La transformación digital debe acompañar este proceso mediante un Centro Integral de Monitoreo Inteligente, una Red Municipal de Fibra Óptica Pública, una Plataforma de Ciudad Inteligente con Inteligencia Artificial y sistemas de alumbrado inteligente.

El objetivo es construir una ciudad más eficiente, segura, conectada y preparada para el futuro. La Feria Internacional de Inversiones esta visualizada para convertirla en el escenario donde Santo Domingo Este presente esta visión a inversionistas de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y otras regiones.

Pero atraer inversiones se requiere más que buenas ideas. Hay que convertir las ideas en proyectos y los proyectos en oportunidades de negocios. Por eso cada iniciativa contará con información técnica, modelo de negocio, estimación de inversión, posibles mecanismos de alianza público-privada, incentivos y condiciones claras para el inversionista.

Desde la Oficina Tecnica de Desarrollo del Municipio nos corresponde contribuir a identificar, organizar y promover estas oportunidades, trabajando de manera coordinada con la Alcaldía, el sector privado, el Gobierno central, las instituciones académicas y los organismos internacionales.

No todos los proyectos podrán ejecutarse simultáneamente. Algunos requerirán estudios, financiamiento, tiempo y alianzas estratégicas. Pero las grandes transformaciones comienzan con una visión. Santo Domingo Este debe pensar en 2030, 2040 y 2050.

Una ciudad donde nuestros jóvenes encuentren oportunidades; donde el inversionista encuentre seguridad y rentabilidad; donde el emprendedor encuentre espacio para crecer; donde los residuos se conviertan en riqueza; donde el turismo genere negocios; donde la tecnología produzca soluciones y donde el desarrollo económico se traduzca en bienestar para la población.

Santo Domingo Este tiene territorio, gente, ubicación y potencial. Ahora corresponde convertir ese potencial en inversión, producción, empleos y prosperidad.

Con Dios por delante, la visión de la administración municipal encabezada por el pastor Dio Astacio puede contribuir a colocar a Santo Domingo Este entre las ciudades más productivas, innovadoras, sostenibles y competitivas del Caribe.

El futuro no se espera. El futuro se construye. Y Santo Domingo Este está comenzando a construirlo.

jpm-am