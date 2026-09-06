FP acusa al Gobierno del PRM de ser “terrorista ambiental”

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SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de ser el mayor “terrorista ambiental” de República Dominicana y cuestionó el decreto emitido por el Poder Ejecutivo para enfrentar los delitos contra el medio ambiente.

El señalamiento fue formulado por el secretario de Medio Ambiente de la FP, ingeniero Paíno Abreu Collado, quien consideró que la disposición presidencial no introduce medidas sustancialmente nuevas, debido a que las leyes dominicanas ya establecen sanciones para diferentes delitos ambientales.

“¿Qué busca el presidente Abinader prohibiendo por decreto lo que ya está prohibido en la ley?”, cuestionó Abreu mediante un comunicado.

El dirigente opositor citó el artículo 265 de la Ley 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal, que establece penas de entre 20 y 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos del sector público para quienes provoquen voluntariamente incendios que afecten bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales y otras áreas protegidas.

VE EL PROBLEMA ES FALTA APLICACION EFECTIVA

A juicio de Abreu, el principal problema no es la ausencia de legislación, sino la falta de aplicación efectiva de las normas existentes.

Según las cifras ofrecidas por el dirigente político, entre 2020 y 2025 se reportaron 2,558 incendios, muchos de ellos presuntamente provocados, mientras que en ese mismo período se registraron 11,970 delitos relacionados con tala de árboles y vertederos improvisados.

Aseguró que esa cifra no incluye otros ilícitos como extracción de agregados, pesca ilegal, tráfico de especies, ocupación de áreas protegidas, construcciones irregulares y contaminación sónica.

Abreu sostuvo que, frente a ese volumen de infracciones, solo se produjeron 219 condenas, equivalentes a menos del 2 %, según los datos que atribuyó a registros oficiales.

“El presidente Abinader se está haciendo experto en castigar delitos que ya están castigados y en presentarse como ‘ángel protector de las áreas protegidas’”, manifestó.

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