Fedombal reconocerá Fernando Hasbún en su asamblea anual

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SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) reconocerá al empresario televisivo Fernando Hasbún, presidente del Grupo SIN, durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria Anual de Asociaciones, programada para el sábado 12 de septiembre.

La actividad comenzará a las 9:00 de la mañana en el Centro de Desarrollo de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y reunirá a los representantes de las 32 asociaciones que integran la Fedombal.

El anuncio fue realizado por el presidente de la federación, Rafael Uribe, quien explicó que la Asamblea General Ordinaria Anual constituye el máximo organismo del baloncesto dominicano, debido a que en ella se establecen las principales políticas deportivas y estrategias que regirán las actividades de la institución durante el año.

DESTACA TRAYECTORIA DE HASBUN

Uribe destacó la trayectoria de Hasbún y su respaldo al baloncesto dominicano, especialmente durante los años en que formó parte de la gerencia general colegiada de la selección nacional masculina de mayores, junto al propio Uribe y José Monegro, director del periódico El Día y expresidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

El presidente de Fedombal informó que la decisión de dedicar la asamblea a Hasbún fue aprobada de manera unánime por el Consejo Directivo de la institución, que además le entregará un reconocimiento durante el acto.

En años anteriores, la Asamblea de Asociaciones de Fedombal ha sido dedicada a destacadas personalidades vinculadas al deporte y al país, entre ellas los empresarios Eduardo Najri y José Miguel Bonetti Dubreil; José Monegro; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Luisín Mejía Oviedo y Wellington Arnaud.

AGENDA DE LA ASAMBLEA

Uribe informó que fueron convocados los presidentes y secretarios generales de las 32 asociaciones afiliadas, quienes conocerán diversos puntos relacionados con la gestión de la federación.

Entre los temas de la agenda figuran los informes del presidente Rafael Uribe, del tesorero César Pérez Samboy y del área técnica, a cargo de Ramón Ceballos.

Asimismo, serán presentadas para conocimiento y aprobación las resoluciones que emanen de la Asamblea General Ordinaria Anual.

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