¿Por qué votar a ciegas en el Colegio de Notarios? 

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Se acercan las elecciones del Colegio Dominicano de Notarios. 14 sillas. 14 cargos. 14 promesas. La pregunta es una sola: ¿Para qué? Porque ir a votar por una foto, por un apellido, por un «compadre» o por el que más ron te brindó en la última cena, es exactamente lo que nos ha tenido 20 años en el mismo hoyo. El Colegio Dominicano de Notarios no es un club social. Es nuestro sustento. Y hoy está secuestrado por la improvisación.

¿Alguien sabe qué hizo el Tesorero en los últimos 2 años? ¿Alguien sabe qué proyecto entregó el Vocal de Salud? ¿Alguien sabe cuánto dinero entró, cuánto salió y en qué se gastó? No. Porque aquí la tradición ha sido esta: 14 directivos llegan, se reparten el sello, se toman la foto, y se olvidan de los 5,500 notarios que están en provincias pasando hambre.

¿Distribución equitativa de trabajos? Mentira. Eso lo manejan 4 firmas en el Distrito.

¿Seguro médico? Tenemos 10 años oyendo de ARS SEMMA y nada.

¿Pensiones dignas? Un fideicomiso fantasma.

¿Capacitación? Un taller al año en la capital, para los mismos de siempre y. Ahora llega algo porque estamos en campaña.

¿Y la Cooperativa? Ahí está el botín. Nadie rinde cuentas. Nadie dice cuánto produce, cuánto debe y a quién le presta. Por eso me gusta lo que plantea la plancha «Tu voto uenta». No porque sea de América García, o porque vaya a votar por ella, toda vez que no tengo compromisos hasta ahora. Me gusta porque por primera vez alguien se atreve a ponerle nombre y apellido a cada silla.

Presidencia que supervise. Tesorería que rinda cuentas. Vocal de Pensiones que busque los RD$10,000 atrasados. Vocal de Salud que negocie de verdad. 30 días para transparentar. 100 días para entregar. Eso es lo mínimo que debemos exigir.

Yo no me supedito a ninguna plancha. Pero sí me supedito a una idea: Basta de elegir a ciegas. El Colegio no puede seguir siendo una finca de 14 personas. Tiene que ser la casa de todos los notarios. Del de Pedernales, del de Barahona, del de San Juan.

Si vamos a votar, que sea sabiendo qué va a hacer cada uno, cuándo lo va a hacer, y qué le vamos a exigir cuando no cumpla.

Porque un cargo sin responsabilidad es un robo. Y un voto sin exigencia es una complicidad.

Mensaje

Compañeros notarios: En corto tiempo de días vamos a elegir 14 directivos. La pregunta no es por quién. La pregunta es: ¿Qué carajo van a hacer?

Porque hasta hoy el Colegio ha sido esto:

1. Cero en transparencia: Nadie sabe cuánto entra ni en qué se gasta.

2. Cero en distribuciones: Los trabajos notariales siguen en 4 manos.

3. Cero en salud: 10 años hablando de seguro y seguimos pagando consultas.

4. Cero en pensiones: Un fideicomiso que no existe para nadie.

5. Cero para las provincias: Todo se decide en el Distrito para los del Distrito, en San Juan por ejemplo una persona es quien dirige los notarios sin nadie haberlo elegido porque ha contado con la complicidad del que está y de la directiva que se fue.

jpm-am