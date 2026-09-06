PLD afirma jornada nacional evidenció su fortalecimiento

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que la Jornada Nacional de Esfuerzos Concentrados, realizada el pasado sábado en distintos puntos del país, evidenció el fortalecimiento de esa organización política y una creciente receptividad de la ciudadanía hacia sus propuestas.

De acuerdo con una evaluación preliminar realizada por las brigadas y comisiones participantes, miles de ciudadanos manifestaron simpatía por el PLD y otros expresaron su disposición de integrarse formalmente a la organización.

El partido informó que durante los recorridos por viviendas, apartamentos, colmados, talleres, tiendas, salones de belleza y barberías, sus dirigentes y militantes recogieron las principales preocupaciones de la población.

Entre los reclamos planteados, según el PLD, figuran el alto costo de los alimentos, los apagones, las elevadas facturaciones eléctricas, la inseguridad ciudadana, dificultades en el inicio del año escolar, el deterioro de calles y avenidas y deficiencias en distintos servicios públicos.

La organización opositora sostuvo que, durante los contactos, algunos ciudadanos expresaron nostalgia por políticas aplicadas durante las gestiones de gobierno del PLD, particularmente en materia de suministro eléctrico, control de la inflación y producción de alimentos.

Buscan fortalecer estructura electoral

El PLD indicó que las comisiones responsables de la jornada remitieron evaluaciones desde municipios, distritos municipales y circunscripciones electorales a la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral.

La organización señaló que los resultados fueron acompañados de fotografías y videos de los contactos realizados con la ciudadanía y que posteriormente se procedió a cuantificar las nuevas adhesiones y registrar a los interesados en su plataforma digital.

Los nuevos miembros serán incorporados a los organismos partidarios correspondientes y convocados a las asambleas de juramentación que organice el PLD.

La jornada forma parte de la implementación de la Línea Organizativa y Electoral, cuyo propósito es fortalecer y completar las estructuras del partido en los distintos recintos electorales.

Johnny Pujols, secretario general del PLD, quien encabezó el inicio de la jornada en Santo Domingo Norte, explicó que la iniciativa busca construir una estructura partidaria más eficiente y cercana a la ciudadanía, con capacidad para asumir las responsabilidades políticas y electorales de la organización de cara a los próximos comicios.

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