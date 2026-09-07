Miguel Reyes Sánchez presenta novedoso libro sobre Balaguer

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SANTO DOMINGO.- El historiador Miguel Reyes Sánchez puso en circulación su más reciente obra, titulada Balaguer muy de cerca: testimonio de la cotidianidad del poder, durante un acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La obra aborda diversos acontecimientos y situaciones que tenían lugar en el Palacio Nacional, donde su autor fue testigo de excepción y en ocasiones protagonista, de numerosos episodios de la cotidianidad en torno a Joaquín Balaguer, una de las figuras más emblemáticas del siglo XX dominicano

Escrito con un lenguaje sólido y preciso y una prosa desprovista de adornos innecesarios, el libro del actual presidente de la Academia Dominicana de la Historia hilvana relatos y acontecimientos para presentar hechos inéditos, así como detalles y circunstancias poco conocidos de situaciones ocurridas durante el ejercicio del poder por Balaguer.

El texto, ameno y de ágil lectura, permite conocer, con particular perspectiva, cómo se movían los hilos del poder en torno a la figura del que fue siete veces presidente de la república.

La presentación del libro contó con la asistencia de público de buen nivel intelectual que llenó la sala Aida Cartagena Portalatín.

Amelia Reyes Mora ofreció unas palabras sobre el perfil de Balaguer y posteriormente intervinieron los periodistas e historiadores Miguel Guerrero y José Báez Guerrero.

Báez Guerrero destacó el valor histórico, literario y testimonial de la obra, destacando la capacidad del autor para recoger, con ingenio y discreción, episodios poco conocidos de la vida cotidiana del mandatario, fenecido en el año 2002, ofreciendo una mirada cercana a su personalidad y entorno y la manera en que ejerció el poder.

El presentador valoró la obra como un aporte significativo a la historiografía dominicana, destacando que sus 65 capítulos reúnen anécdotas y testimonios que permiten conocer aspectos íntimos de uno de los personajes políticos más influyentes de la historia nacional del siglo XX. “Una lectura de especial interés para quienes desean comprender mejor la política dominicana y la figura de Joaquín Balaguer”, dijo.

Mientras Miguel Guerrero subrayó: “Esta nueva y valiosa producción literaria del actual presidente de la Academia de la Historia, nos muestra secretos de la personalidad de Balaguer, y muy íntimas facetas de su personalidad. Aspectos difíciles de encontrar incluso en las numerosas biografías y estampas conocidas de ese hombre, cuya férrea voluntad y control de sí mismo, le permitieron gobernar la República completamente ciego en períodos muy difíciles de nuestro acontecer político”.

josepimentelmunoz@hotmail.com