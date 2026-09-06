Inflación en República Dominicana baja a 5.13 %

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Santo Domingo.- La inflación en República Dominicana se situó en 5.13 % interanual en agosto de 2026, con lo que registró su segundo mes consecutivo de descenso, de acuerdo con los datos divulgados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En términos mensuales, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 0.38 %.

La variación interanual acumula una reducción de 0.54 puntos porcentuales frente al 5.67 % registrado en junio. Según el organismo monetario, la evolución reciente refleja una convergencia gradual hacia el rango objetivo de inflación de 4.0 % ± 1.0 %.

La inflación subyacente, que excluye componentes cuyos precios suelen mostrar alta volatilidad o están sujetos a regulación, también mostró una desaceleración. En agosto se ubicó en 4.76 % interanual, luego de permanecer en 4.96 % durante junio y julio. En comparación con el mes anterior, este indicador aumentó 0.40 %.

Alimentos, educación y transporte impulsaron el IPC

El comportamiento de los precios durante agosto estuvo concentrado principalmente en los grupos de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación, Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles, así como Muebles y Artículos para el Hogar. En conjunto, esas divisiones explicaron el 88.38 % de la inflación mensual.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0.42 %. Entre los productos que registraron incrementos figuran las papas, el pollo fresco, el arroz, el agua purificada, las hortalizas frescas, los guandules verdes, los refrescos y las chinolas.

En cambio, las reducciones en los precios de ajíes, plátanos verdes, huevos, aguacates, yuca y naranjas contribuyeron a moderar el aumento de este grupo.

Educación registró la mayor variación entre los grupos destacados, con un incremento mensual de 2.72 %, asociado principalmente a los ajustes en las tarifas de colegios privados para los niveles preescolar, primario y secundario.

El Banco Central vinculó este comportamiento al patrón estacional propio del inicio del año escolar y el proceso de matriculación. También se produjeron aumentos en servicios universitarios, libros y transporte escolar.

Combustibles incidieron en el costo del transporte

El grupo Transporte aumentó 0.26 % durante agosto, influido por los reajustes aplicados a las gasolinas regular y premium y al gasoil. También subieron los servicios de transporte en motocicleta y el transporte escolar.

Esos incrementos fueron parcialmente compensados por una reducción en los precios de los automóviles, favorecida por la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense.

Las tarifas de los boletos aéreos también disminuyeron, comportamiento que el BCRD atribuyó a una menor demanda de viajes después del período de mayor movilidad vacacional.

Bienes y Servicios Diversos presentó una inflación de 0.40 %, principalmente por aumentos en servicios de cuidado personal, como corte, lavado y peinado del cabello.

Restaurantes y Hoteles subió 0.39 %, debido sobre todo al encarecimiento de las comidas preparadas fuera del hogar, entre ellas el plato del día. Muebles y Artículos para el Hogar aumentó 0.45 %, mientras Salud registró una variación de 0.34 % por incrementos en algunos productos farmacéuticos.

Cibao registró la mayor inflación regional

Los bienes transables, aquellos que pueden comercializarse internacionalmente, tuvieron una variación de 0.24 % en agosto. Los bienes y servicios no transables aumentaron 0.52 %.

Por regiones, el Norte o Cibao presentó la mayor inflación mensual, con 0.49 %, seguido por el Sur, con 0.46 %. La región Este registró 0.34 % y la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, tuvo una variación de 0.29 %.

El mayor incremento en el Cibao estuvo relacionado principalmente con los precios de alimentos, educación y transporte. En la región Ozama, el efecto de las reducciones en automóviles y boletos aéreos contribuyó a mantener una tasa menor.

Por nivel de ingreso, la inflación fue de 0.32 % para el primer quintil, 0.35 % para el segundo y 0.37 % para el tercero. El cuarto quintil también registró 0.37 %, mientras el quinto presentó una variación de 0.35 %.

En los hogares de menores ingresos tuvo menos incidencia el comportamiento de Educación y Restaurantes y Hoteles. En los grupos de mayores ingresos, las reducciones en automóviles y pasajes aéreos limitaron el avance del índice.