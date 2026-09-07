Exitoso sistema financiero (OPINION)

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Considerando la volatilidad, incertidumbre, turbulencia e inestabilidad económica y financiera global, el Banco Central de la República Dominicana ha estado gestionando proactivamente la liquidez del sistema financiero dominicano, a los fines de que se mantenga en niveles adecuados, con el propósito de que se mantenga en niveles bancarios estables.

Por su parte, el Gobierno Central que preside el ciudadano presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, empeñado siempre en que el país proporcione las condiciones óptimas, ha logrado exitosamente que la nación dominicana, hoy exhiba un clima de inversión, seguridad jurídica, paz política, económica y social, que le facilite enfrentar los embates que hoy enfrenta la humanidad.

Dentro de ese marco, el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno al 8% interanual, al cierre de julio del presente año 2026, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos.

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) se ha dinamizado en el año 2026, con un crecimiento interanual de 4.6% en el mes de julio, acumulando una expansión de 4.5% en los primeros siete meses de este año.

Gracias al dinamismo de las actividades generadoras de divisas y la depreciación del dólar estadounidense en los mercados internacionales, han contribuido con la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso dominicano superior al 7% al cierre de agosto de 2026.

Las reservas internacionales de divisas se ubican por encima de los US$15,000 millones, equivalente al 11% del Producto Interno Bruto (PIB) y unos cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de tres meses de importaciones.

Conforme el Banco Central de la República Dominicana, la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos, un sector privado resiliente y un sistema financiero sólido.

El crecimiento económico más el sistema financiero van de la mano. Uno empuja al otro. Cuando la economía crece, los bancos ganan. Y cuando los bancos prestan la economía crece.

De ahí que actualmente el sector turismo ha recibido más del 70% de los préstamos bancarios, específicamente del Banreservas y el Popular, para la construcción de nuevos hoteles.

Para viviendas, el crédito hipotecario crece aproximadamente el 10% al año, moviendo la construcción y el cemento.

Los programas como las MIPYMES resilientes, del Banreservas han recibido más de RD$200,000 millones, generando más empleos.

El sistema financiero dominicano no solo es sólido. Es el motor del crecimiento.

Si no fuera por los RD$3.6 billones en crédito que han prestado los bancos, RD no estaría creciendo casi 5% cada año.

El Banco Central de la República Dominicano reza que: un sistema financiero sano, es condición necesaria para el crecimiento sostenido.

No todo es color de rosas, hay riesgos latentes, los cuales las autoridades monetarias y financieras deben vigilar constantemente, es el caso de que si sube la tasa de interés activa, es decir, si se ponen caros los préstamos y se frena el crédito, la economía se paraliza.

Si la economía de EE.UU. frena, baja el turismo, las remesas y sube la mora. También otro riesgo es si la gente se endeuda más.

Es por ello que, tanto la Superintendencia de Bancos como el Banco Central, mantiene el sistema financiero sobre-capitalizado a los fines de que pueda enfrentar las crisis o golpes. En 5 años la RD logró 2 cosas a la vez: más crédito y crecimiento estable.

El reto es que los créditos vayan al sector productivo y no solo al consumo, para que el crecimiento sea sostenible (crecer ahora sin hipotecar el futuro).

Durante el año 2021, la economía dominicana estuvo financiada en un 38.5% del PIB y en el 2025 en un 45.3% del PIB. En cinco años el financiamiento creció 6.8%, excelente crecimiento.

Lo anterior significa que más personas y empresas están usando los bancos. Hipotecas, MIPYMES, Consumo. La RD se está bancarizando rápido.

El crédito sostuvo el crecimiento entre los años 2023-2024. Cuando el PIB se frenó a 2.4% en 2023 por las tasas altas, el Banco Central de la República Dominicana inyectó liquidez y bajó el encaje legal. Los bancos siguieron prestando. Por eso en 2024 el PIB volvió a 5.1%. El crédito fue el colchón.

Hay mucho espacio para seguir creciendo. Países como Chile y Brasil andan en 60-70% de crédito/PIB. RD en 45.3%. Eso significa que el sistema financiero puede seguir creciendo 5-7 años más sin sobreendeudarse, siempre que la mora se mantenga baja.

El crédito creció tanto debido a que el Banco Central bajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 8.5% en 2023 a 5.75% en 2025. Préstamos más baratos.

La Confianza mejora ya que la mora bajó a un 1.4%. Los bancos por lo tanto realizan préstamos más tranquilos. Los préstamos a tasa cero (0%) para el turismo, agro y MIPYMES durante y post-Covid.

Los 4 bancos más grandes de la nación dominicana (Banreservas, Popular, BHD y Scotiabank, son sólidos, pues pasaron las pruebas de estrés de la Superintendencia de Bancos. Tienen una mora bajísima, mucha liquidez y provisiones suficientes para cubrir 3 veces la mora.

El Banreservas es 1.3 veces más grande que el Popular. Por ser estatal, maneja nóminas públicas y fondos de pensiones.

Los 4 bancos más grandes del sistema están muy por encima del 10% mínimo de solidez. Scotiabank es el más acolchado con un 18.5%.

La Rentabilidad. El Popular gana más. Su ROE, es decir, la rentabilidad en relación a su capital es de 22%, es de los más altos de toda América Latina. Banreservas gana menos % pero por volumen mueve más dinero.

El Banreservas tiene RD$1.4 billones de activos, con una participación en el mercado de 35-37% y una solvencia de 15.5%, una mora de 1.1% y un ROE de 18%.

El Popular con RD$1.1 billones de activos, participación en el mercado de un 28-29%, una solvencia de 17.0%, mora de 1.3% y el ROE de 22%.

El BHD con activos ascendentes a RD$700,000 millones, participación en el mercado de 17-18%, solvencia de 16.8%, mora 1.5% y un ROE de 20%.

El Scotiabank, con activos por RD$400,000 millones, participación en el mercado con 10-11%, solvencia 18.5%, mora 1.8% y un ROE de 16%.

Hay mucha confianza, la gente solicita préstamos porque la economía crece 4.5%, los bancos están siendo bien gestionados, cobran bien y controlan sus gastos.

Hay pocos atrasos o mora en el pago de los préstamos, apenas 1.4%, de manera que la banca pierde poco.

La frase más usada en el argot bancario dominicano: “El sistema financiero dominicano es un muro de contención, aunque la economía tosa, el sistema no se cae”.

Al compararse los bancos dominicanos con los bancos del resto de Latinoamérica, específicamente con México, Colombia, Brasil, entre otros, los dominicanos están mejor preparados para aguantar una recesión. Y cómo la gente/empresas pagan, los bancos no pierden.

Es por ello, que organismos como el FMI, Banco Mundial y calificadoras de riesgos, siempre destacan el sistema financiero dominicano como una de las fortalezas del país.

Finalmente, se debe destacar que tanto las políticas: monetaria, fiscal, la supervisión y regulación financiera, aplicadas por las autoridades durante los últimos 6 años (2020-2026), han sido proactivas, resilientes, efectivas y eficientes, las cuales han creado mucha confianza entre los usuarios de los bancos e inversionistas.

felix.felixsantana.santanagarc@gamail.com

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