Rep. Dominicana consigue 13 medallas y sigue en quinto lugar

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SANTO DOMINGO. La República Dominicana tuvo una productiva tercera jornada al conseguir un total de 14 medallas este lunes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las preseas incluyen tres de oro, igual cantidad de plata y siete de bronce, para sumar un total de 26 metales, agregando los 13 obtenidos entre el sábado y el domingo.

El país se mantiene en el quinto peldaño del medallero general, con seis medallas de oro, cinco de plata y 15 de bronce.

El judo, que ha ganado 11 preseas, y concluye su participación este martes con la disputa en equipo mixto, se alzó este martes con un oro, una plata y un bronce.

El esquí náutico logró un oro, una plata y tres de bronce, para totalizar seis medallas, mientras que el taekwondo se adjudicó con oro y un bronce, y el remo se colocó otra vez en el medallero con su segunda plata.

El boliche se estrenó con un bronce en sencillos, y el rugby 7 se consagró en los Centroamericanos y del Caribe con su primera medalla, un bronce.