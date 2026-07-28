Rep. Dominicana consigue 13 medallas y sigue en quinto lugar

SANTO DOMINGO. La República Dominicana tuvo una productiva tercera jornada al conseguir un total de 14 medallas este lunes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Las preseas incluyen tres de oro, igual cantidad de plata y siete de bronce, para sumar un total de 26 metales, agregando los 13 obtenidos entre el sábado y el domingo.
El país se mantiene en el quinto peldaño del medallero general, con seis medallas de oro, cinco de plata y 15 de bronce.
El judo, que ha ganado 11 preseas, y concluye su participación este martes con la disputa en equipo mixto, se alzó este martes con un oro, una plata y un bronce.
El esquí náutico logró un oro, una plata y tres de bronce, para totalizar seis medallas, mientras que el taekwondo se adjudicó con oro y un bronce, y el remo se colocó otra vez en el medallero con su segunda plata.
El boliche se estrenó con un bronce en sencillos, y el rugby 7 se consagró en los Centroamericanos y del Caribe con su primera medalla, un bronce.
PERO DIGAN LOS LUGARES QUE ESTAN CADA PAIS PARTICIPANTE. NO QUE LA «RD OCUPATA EL 5TO. LUGAR» QUIEN ESTA EN CUARTO LUGAR, QUIEN EN TERCERO, QUIEN SEGUNDO QUIEN EN PRIMERO?.
Corroboro